В среду, 19 ноября, Кабинет министров назначил Артема Некрасова исполняющим обязанности министра энергетики Украины.

Об этом говорится в заявлении Министерства энергетики.

В ведомстве уточнили, что исполнять обязанности министра энергетики будет первый заместитель министра Артем Некрасов.

Соответствующее правительственное распоряжение было принято 19 ноября.

— Осознаю всю тяжесть ответственности перед страной и отраслью. Мы вошли в активную фазу самого сложного в истории Украины отопительного сезона, — сказал Некрасов.

По его словам, среди первоочередных задач — стабильное функционирование энергосистемы, обеспечение прозрачности всех процессов и восстановление доверия международных партнеров.

Некрасов подчеркнул важность оперативного привлечения ресурсов для ремонтных работ и восстановления поврежденных энергетических объектов.

— Приложу все усилия, чтобы справиться с этими вызовами, пока правительство и Верховная Рада определятся с кандидатурой нового главы министерства, — подчеркнул Некрасов.

Что известно об Артеме Некрасове

У Артема Некрасова три высших образования, одно из них — в сфере энергетики.

Он получил степень специалиста по специальности Электроэнергетика, электротехника, электромеханика в Запорожском национальном техническом университете.

С 2017 года Некрасов работал на руководящих должностях в АК Харьковоблэнерго, где был, в частности, заместителем директора по вопросам защиты активов и экономической безопасности.

Также он возглавлял Харьковэнергосбыт и занимал должность коммерческого директора АО Харьковоблэнерго.

С 1 августа 2025 года Некрасов занимает должность первого заместителя министра энергетики.

Увольнение Светланы Гринчук

Утром 19 ноября в Верховной Раде сорвалось заседание, во время которого депутаты должны были рассмотреть отставку министра энергетики Светланы Гринчук.

Позже Рада проголосовала за отставку Гринчук с поста министра энергетики. Это решение поддержали 315 депутатов.

Часть народных депутатов заблокировала трибуну, требуя принять “реальные кадровые решения”.

14 ноября профильный комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ поддержал решение об увольнении Гринчук с должности министра энергетики.

На днях Светлана Гринчук подала заявление об отставке.

Она фигурирует в расследовании НАБУ о вероятных хищениях в государственном предприятии Энергоатом.

