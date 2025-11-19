Артем Некрасов назначен и.о. министра энергетики Украины
В среду, 19 ноября, Кабинет министров назначил Артема Некрасова исполняющим обязанности министра энергетики Украины.
Об этом говорится в заявлении Министерства энергетики.
В ведомстве уточнили, что исполнять обязанности министра энергетики будет первый заместитель министра Артем Некрасов.
Соответствующее правительственное распоряжение было принято 19 ноября.
— Осознаю всю тяжесть ответственности перед страной и отраслью. Мы вошли в активную фазу самого сложного в истории Украины отопительного сезона, — сказал Некрасов.
По его словам, среди первоочередных задач — стабильное функционирование энергосистемы, обеспечение прозрачности всех процессов и восстановление доверия международных партнеров.
Некрасов подчеркнул важность оперативного привлечения ресурсов для ремонтных работ и восстановления поврежденных энергетических объектов.
— Приложу все усилия, чтобы справиться с этими вызовами, пока правительство и Верховная Рада определятся с кандидатурой нового главы министерства, — подчеркнул Некрасов.
Что известно об Артеме Некрасове
У Артема Некрасова три высших образования, одно из них — в сфере энергетики.
Он получил степень специалиста по специальности Электроэнергетика, электротехника, электромеханика в Запорожском национальном техническом университете.
С 2017 года Некрасов работал на руководящих должностях в АК Харьковоблэнерго, где был, в частности, заместителем директора по вопросам защиты активов и экономической безопасности.
Также он возглавлял Харьковэнергосбыт и занимал должность коммерческого директора АО Харьковоблэнерго.
С 1 августа 2025 года Некрасов занимает должность первого заместителя министра энергетики.
Увольнение Светланы Гринчук
Утром 19 ноября в Верховной Раде сорвалось заседание, во время которого депутаты должны были рассмотреть отставку министра энергетики Светланы Гринчук.
Позже Рада проголосовала за отставку Гринчук с поста министра энергетики. Это решение поддержали 315 депутатов.
Часть народных депутатов заблокировала трибуну, требуя принять “реальные кадровые решения”.
14 ноября профильный комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ поддержал решение об увольнении Гринчук с должности министра энергетики.
На днях Светлана Гринчук подала заявление об отставке.
Она фигурирует в расследовании НАБУ о вероятных хищениях в государственном предприятии Энергоатом.
Фото: Минэнерго