Сьогодні, 23 жовтня, російська сторона передала Україні 1000 тіл, які за твердженням належать українським військовослужбовцям.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

РФ передала Україні 1000 тіл військовослужбовців

Слідчі правоохоронних органів, а також експертні установи Міністерства внутрішніх справ найближчим часом проведуть всі необхідні експертизи та ідентифікації репатрійованих тіл.

Зараз дивляться

До повернення в Україну тіл загиблих долучилися Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаний центру при СБУ, співробітники Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ, Офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України та інших структур Сил безпеки та оборони України.

Також Міжнародний Комітет Червоного Хреста сприяв поверненню тіл.

Репатріація — повернення на Батьківщину, з поновленням громадянських прав, військовополонених та цивільних осіб, які під час війни опинилися за межами своєї країни. Також це включає й повернення тіл загиблих, як цивільних, так і військових.

Нагадаємо, що 11 червня, за результатами проведених репатріаційних заходів до України повернули тіла 1 212 полеглих українців.

14 червня Україні передали 1 200 тіл загиблих громадян, зокрема військових.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.