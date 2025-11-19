На тлі резонансного антикорупційного розслідування НАБУ та САПУ з викриття корупції у сфері енергетики у фракції Слуга народу заявили про бажання створити новий уряд та коаліцію.

У Слузі народу виступили за формування нової коаліції та уряду

Нардеп Микита Потураєв оприлюднив у Facebook заяву представників фракції політичної партії Слуга народу.

У зверненні депутати зазначають, що масштаби корупції та подальша криза довіри до державних інституцій становлять пряму загрозу для України.

Представники фракції заявили, що “недоторканих не повинно бути”, і всі фігуранти розслідування на найвищих держпосадах мають бути звільнені негайно. У випадку виявлення нових причетних осіб до них мають бути застосовані найжорсткіші санкції, передбачені законом.

Крім того, фракція висловила повну підтримку НАБУ та САП, зауваживши, що всі органи влади мають сприяти слідству, а будь-які спроби тиску чи дискредитації антикорупційних структур є неприйнятними.

У заяві депутати закликають створити коаліцію національної стійкості за участі всіх проукраїнських сил у Верховній Раді, щоб відновити довіру громадян і партнерів.

– Ми закликаємо всі парламентські проукраїнські сили відмовитися від вузькопартійних і персональних пріоритетів, які можуть стати на заваді такому об’єднанню, – йдеться у повідомленні.

Після створення коаліції нардепи пропонують перейти до формування уряду національної стійкості.

– Після формування коаліції національної стійкості необхідно розпочати переговори між усіма фракціями і групами, які до неї увійдуть, щодо формування уряду національної стійкості, – пише Потураєв.

Такий уряд має бути:

сформований без партійних квот, кулуарних домовленостей і “своїх людей”,

складений із фахівців з бездоганною репутацією та підтвердженим досвідом управління у відповідних сферах,

орієнтований на виконання чітко визначеного антикризового мандату: забезпечення обороноздатності, стійкості економіки, енергетичної безпеки та безкомпромісної боротьби з високопосадовою корупцією.

Крім того, у Слузі народу наголосили на важливості дотримання конституційного балансу між президентом, Верховною Радою та Кабміном. У заяві зазначено, що діяльність Офісу президента повинна бути максимально прозорою та позбавленою неформального впливу осіб, причетних до корупції.

– Ми переконані, що президент України використає результати цього розслідування та чіткий запит суспільства, як можливість для очищення і оновлення свого найближчого оточення, посилення довіри до інституту Глави держави як всередині країни, так і серед наших міжнародних партнерів, – йдеться у зверненні.

РБК-Україна, посилаючись на співрозмовника зазначає, що точна кількість підписів наразі невідома, тому що заява “відкрита”, проте він зазначив – хто запостив собі цю заяву, той її й підтримав.

Нагадаємо, що НАБУ та САП провели масштабну антикорупційну операцію у енергетичному секторі України. Це розслідування тривало понад 15 місяців.

10 листопада повідомлялось про обшуки у міністра юстиції Германа Галущенка та у компанії Енергоатом, а також у бізнесмена та співвласника Кварталу 95 Тимура Міндіча. Останній вважається ключовою фігурою операції Мідас.

Також у розслідуванні фігурують колишній віцепрем’єр-міністр України Олексій Чернишов, директор з безпеки Енергоатома Дмитро Басов, Олександр Цукерман, ексрадник міністра енергетики Германа Галущенка та колишній помічник нардепа Андрія Деркача Ігор Миронюк та інші.

Президент Володимир Зеленський відреагував на розслідування корупції в енергетиці НАБУ та САП, зазначивши, що всі причетні до корупційних схем у сфері енергетики мають отримати процесуальну відповідь.

Підозри були оголошені семи особам, п’ятьом з них обрано запобіжні заходи.

І сьогодні Верховна Рада проголосувала за відставки Германа Галущенка з посади міністра юстиції та Світлани Грінчук із посади міністра енергетики.

