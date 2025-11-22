Зараз йдеться про значно більше, ніж про ті чи інші пункти “мирного плану”. Треба зробити так, щоб ніде у Європі та світі не панував принцип, що злочини проти людей, людяності, держав і народів можуть мати якусь винагороду й прощення.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за 22 листопада.

Зеленський про переговори України зі США

Цими днями відбудуться консультації з партнерами щодо кроків, які потрібні для закінчення війни, зазначив Володимир Зеленський.

Президент підписав указ про склад делегації України та затвердив усі відповідні директиви.

За його словами, наші представники знають, як захищати українські національні інтереси та що саме потрібно, щоб Росія не здійснила третє вторгнення та ще один удар по Україні, як у минулому повторювала злочини проти нашого та інших народів.

На його думку, злочини проти людей не можуть мати якусь винагороду й прощення, тому такий принцип не має працювати в Європі та світі загалом.

Реальний мир завжди базується на гарантованій безпеці та справедливості, переконаний президент України.

– І це відчуття не тільки моє. Я знаю, що це відчуття мільйонів наших людей і більшості людей у світі, – вважає Зеленський.

Сьогодні президент продовжив координацію з партнерами. Він говорив з лідерами країн Північної Європи та держав Балтії.

– Вісім лідерів, увесь цей сильний регіон. І дуже ціную підтримку. Це дійсно захисники життя, – вважає він.

Глава держави говорив сьогодні з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схофом, якому подякував за принциповість та готовність допомагати. Зокрема, президент анонсував нові пакети підтримки для України.

– Ми постійно консультуємося на різних рівнях також з іншими європейськими друзями. І не тільки європейцями. Це й країни Групи семи, також наші друзі в G20, інші країни світу. Багато хто готовий підтримувати Україну. Дякую за це. Будуть ще перемовини, – наголосив він.

Зеленський про вшанування пам’яті жертв Голодомору

– Сьогодні день, коли ми вшановуємо пам’ять мільйонів наших людей, які були вбиті голодом. Мільйони страшних смертей, а найбільше – у Голодомор 1932–1933 років, – сказав президент.

На його думку, це був системний удар по українському народу – політика геноциду, яку сьогоднішня Росія успадкувала та зробила знов частиною своєї ідеології.

Уся ця війна, що триває зараз проти України та може розширитись на інші народи, виникла внаслідок безкарності Москви. Яку б форму не мав їхній режим, якщо вони залишаються безкарними, Росія намагається повторити своє зло, вважає Зеленський.

Сьогодні мільйони наших людей запалять свічки памʼяті – це наше спільне вшанування жертв Голодомору. Але також це нагадування для всіх у світі, що збереження пам’яті – це дії на захист справедливості та життя, щоб убивці не було жодної винагороди за знищення людей, переконаний президент.

Біль попередніх поколінь українського народу та те, через що українці змушені проходити зараз, на думку Зеленського, є дуже переплетеними та багато про що нам говорить.

Зеленський про програму Зимова підтримка

Президент детально говорив з урядовцями про подальші кроки України у внутрішній політиці.

Важливо, що є хороший темп у програми зимової підтримки – уже майже 10 млн заявок. Наступного тижня почнуться виплати. Кошти можна буде використовувати до червня, сказав Зеленський.

– Але, будь ласка, заявку треба оформити в Дії чи на Укрпошті до кінця грудня цього року – до Різдва. Весь обсяг фінансів забезпечимо, – наголосив глава держави.

Зеленський про аудит в енергетичних і оборонних компаніях

Президент говорив із прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко про аудити, які вже розпочались в енергетичних компаніях, а також про додатковий аудит усієї оборонної сфери.

Такий військовий аудит треба зробити максимально оперативно, зокрема про відповідні контракти та фінансові операції, пояснив Зеленський.

– Доручив результати представляти суспільству щотижнево, передавати матеріали правоохоронним та антикорупційним органам, – сказав глава держави.

Зеленський про ситуацію на фронті

Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Збройних сил України щодо ситуації на фронті, російських дезінформаційних операціях та їхніх планах.

За його словами, найбільш складно – у Покровськ та на Покровському напрямку. Там значні російські сили – понад 150 тис. військових, які продовжують штурми. Кожен день найбільше атак саме там – це триває вже багато місяців.

Важливо, що українські воїни та підрозділи знищують російських окупантів. Водночас Сили оборони проводять контрнаступальні дії.

Також на межі між Дніпропетровською і Донецькою областю воїни ЗСУ захищають позиції України, наголосив президент.

– Харківщина – захищаємо позиції. Запоріжжя – захищаємо позиції. Оріхівський напрямок, Гуляйпільський – робимо все, щоб стабілізувати. Дякую всім за стійкість! Дякую всім, хто з Україною! Слава Україні, – резюмував Володимир Зеленський.

