У ніч проти 24 листопада Україна пережила чергову хвилю атак російських БпЛА. Найбільше постраждав Харків, уночі вибухи пролунали в Ізмаїлі.

На тлі ескалації триває інтенсивний дипломатичний процес: Україна та США в Женеві зафіксували прогрес у перемовинах щодо мирної пропозиції.

Крім того, українські Сили безпілотних систем завдали удару по ключових об’єктах у Криму.

Детальніше про ці та інші події ночі 24 листопада читайте у добірці Фактів ICTV.

Атака на Харків

Пізно ввечері 23 листопада російська армія масовано атакувала Харків ударними БпЛА. Серія вибухів пролунала близько 21:30.

Згодом стало відомо, що під час атаки на Харків зафіксовано 15 ударів у низці локацій міста: пошкоджено житлові будинки, енергетичну інфраструктуру та мережі теплопостачання.

Наразі відомо про чотирьох загиблих та 13 поранених.

Атака на Ізмаїл

У ніч проти 24 листопада також пролунали вибухи в Ізмаїлі Одеської області.

Про це повідомило Суспільне.

Місцева та обласна влада станом на ранок не оприлюднила інформацію про масштаби атаки чи пошкодження.

Даних щодо постраждалих також наразі не надходило.

Ситуація уточнюється.

Вибухи у Чернігові

Вибухи у Чернігові пролунали 24 листопада близько 6:30.

Як повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, у приватному секторі впав і детонував російський безпілотник.

Унаслідок удару зайнявся один із будинків. Вогнеборці загасили пожежу.

За попередніми даними постраждали двоє місцевих мешканців, вони дістали опіки

На місці продовжують працювати екстрені служби. Остаточні наслідки вибухів у Чернігові наразі з’ясовуються.

Птахи Мадяра атакували підстанцію та хімзавод у Криму

На півдні України українські Сили безпілотних систем провели результативну операцію на території тимчасово окупованого Криму.

За інформацією командира СБС Роберта (Мадяра) Бровді, удару було завдано по Перекопському бромному заводу в Красноперекопську — одному з ключових хімічних підприємств півострова та єдиному виробнику бромовмісних сполук у Східній Європі.

Під атакою опинилася й магістральна енергетична підстанція, що спричинило знеструмлення низки об’єктів на окупованій території.

Бровді назвав операцію “візитом ввічливості”, зазначивши, що її виконали Птахи 1-го окремого Центру СБС.

Переговори України та США у Женеві

23 листопада у Женеві відбувся черговий раунд консультацій між українською та американською делегаціями щодо запропонованої США мирної ініціативи.

Обидві сторони охарактеризували зустріч як конструктивну та змістовну.

В Офісі президента повідомили, що під час переговорів:

обговорення проходили у взаємоповажній атмосфері;

сторони досягли відчутного прогресу у погодженні позицій;

фахівці підготували оновлений рамковий документ, який може стати основою подальших кроків для встановлення справедливого миру.

Українська сторона наголосила на незмінній позиції: будь-які домовленості мають ґрунтуватися на повазі до суверенітету й територіальної цілісності України.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак після консультацій зазначив, що зустріч була дуже продуктивною, а Київ фіксує дуже хороший прогрес у діалозі зі Сполученими Штатами.

За його словами, над подальшими спільними пропозиціями працюватимуть у координації з європейськими партнерами.

Єрмак також наголосив, що фінальні рішення щодо майбутньої мирної формули ухвалюватимуть президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 370-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

