События ночи 24 ноября: атака на Харьков, переговоры Украины и США по мирному плану
В ночь на 24 ноября Украина пережила очередную волну атак российских БпЛА. Больше всего пострадал Харьков, ночью взрывы прогремели в Измаиле.
На фоне эскалации продолжается интенсивный дипломатический процесс: Украина и США в Женеве зафиксировали прогресс в переговорах по мирному предложению.
Кроме того, украинские Силы беспилотных систем нанесли удар по ключевым объектам в Крыму.
Подробнее об этих и других событиях ночи 24 ноября читайте в подборке Фактов ICTV.
- Атака на Харьков
- Атака на Измаил
- Взрывы в Чернигове
- Птицы Мадяра атаковали подстанцию и химзавод в Крыму
- Переговоры Украины и США в Женеве
Атака на Харьков
Поздно вечером 23 ноября российская армия массированно атаковала Харьков ударными БпЛА. Серия взрывов прогремела около 21:30.
Впоследствии стало известно, что во время атаки на Харьков зафиксировано 15 ударов в ряде локаций города; повреждены жилые дома, энергетическая инфраструктура и сети теплоснабжения.
На данный момент известно о четырех погибших и 13 раненых.
Атака на Измаил
В ночь на 24 ноября также прогремели взрывы в Измаиле Одесской области.
Об этом сообщило Суспільне.
Местные и областные власти по состоянию на утро не обнародовали информацию о масштабах атаки или повреждениях.
Данных о пострадавших также пока не поступало.
Ситуация уточняется.
Взрывы в Чернигове
Взрывы в Чернигове прогремели 24 ноября около 6:30.
Как сообщил начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский, в частном секторе упал и взорвался российский беспилотник.
В результате удара загорелся один из домов. Пожарные потушили пожар.
По предварительным данным, пострадали двое местных жителей, они получили ожоги.
На месте продолжают работать экстренные службы. Окончательные последствия взрывов в Чернигове выясняются.
Птицы Мадяра атаковали подстанцию и химзавод в Крыму
На юге Украины украинские Силы беспилотных систем провели результативную операцию на территории временно оккупированного Крыма.
По информации командира СБС Роберта (Мадяра) Бровди, удар был нанесен по Перекопскому бромному заводу в Красноперекопске — одному из ключевых химических предприятий полуострова и единственному производителю бромосодержащих соединений в Восточной Европе.
Под атакой оказалась и магистральная энергетическая подстанция, что привело к обесточиванию ряда объектов на оккупированной территории.
Бровди назвал операцию “визитом вежливости”, отметив, что ее выполнили Птицы 1-го отдельного Центра СБС.
Переговоры Украины и США в Женеве
23 ноября в Женеве состоялся очередной раунд консультаций между украинской и американской делегациями по предложенной США мирной инициативе.
Обе стороны охарактеризовали встречу как конструктивную и содержательную.
В Офисе президента сообщили, что во время переговоров:
- обсуждения проходили в атмосфере взаимного уважения;
- стороны достигли ощутимого прогресса в согласовании позиций;
- специалисты подготовили обновленный рамочный документ, который может стать основой для дальнейших шагов по установлению справедливого мира.
Украинская сторона подчеркнула неизменную позицию: любые договоренности должны основываться на уважении суверенитета и территориальной целостности Украины.
Глава Офиса президента Андрей Ермак после консультаций отметил, что встреча была очень продуктивной, а Киев фиксирует очень хороший прогресс в диалоге с Соединенными Штатами.
По его словам, над дальнейшими совместными предложениями будут работать в координации с европейскими партнерами.
Ермак также подчеркнул, что окончательные решения относительно будущей мирной формулы будут принимать президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 370-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.