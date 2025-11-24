В ночь на 24 ноября Украина пережила очередную волну атак российских БпЛА. Больше всего пострадал Харьков, ночью взрывы прогремели в Измаиле.

На фоне эскалации продолжается интенсивный дипломатический процесс: Украина и США в Женеве зафиксировали прогресс в переговорах по мирному предложению.

Кроме того, украинские Силы беспилотных систем нанесли удар по ключевым объектам в Крыму.

Подробнее об этих и других событиях ночи 24 ноября читайте в подборке Фактов ICTV.

Атака на Харьков

Поздно вечером 23 ноября российская армия массированно атаковала Харьков ударными БпЛА. Серия взрывов прогремела около 21:30.

Впоследствии стало известно, что во время атаки на Харьков зафиксировано 15 ударов в ряде локаций города; повреждены жилые дома, энергетическая инфраструктура и сети теплоснабжения.

На данный момент известно о четырех погибших и 13 раненых.

Атака на Измаил

В ночь на 24 ноября также прогремели взрывы в Измаиле Одесской области.

Местные и областные власти по состоянию на утро не обнародовали информацию о масштабах атаки или повреждениях.

Данных о пострадавших также пока не поступало.

Ситуация уточняется.

Взрывы в Чернигове

Взрывы в Чернигове прогремели 24 ноября около 6:30.

Как сообщил начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский, в частном секторе упал и взорвался российский беспилотник.

В результате удара загорелся один из домов. Пожарные потушили пожар.

По предварительным данным, пострадали двое местных жителей, они получили ожоги.

На месте продолжают работать экстренные службы. Окончательные последствия взрывов в Чернигове выясняются.

Птицы Мадяра атаковали подстанцию и химзавод в Крыму

На юге Украины украинские Силы беспилотных систем провели результативную операцию на территории временно оккупированного Крыма.

По информации командира СБС Роберта (Мадяра) Бровди, удар был нанесен по Перекопскому бромному заводу в Красноперекопске — одному из ключевых химических предприятий полуострова и единственному производителю бромосодержащих соединений в Восточной Европе.

Под атакой оказалась и магистральная энергетическая подстанция, что привело к обесточиванию ряда объектов на оккупированной территории.

Бровди назвал операцию “визитом вежливости”, отметив, что ее выполнили Птицы 1-го отдельного Центра СБС.

Переговоры Украины и США в Женеве

23 ноября в Женеве состоялся очередной раунд консультаций между украинской и американской делегациями по предложенной США мирной инициативе.

Обе стороны охарактеризовали встречу как конструктивную и содержательную.

В Офисе президента сообщили, что во время переговоров:

обсуждения проходили в атмосфере взаимного уважения;

стороны достигли ощутимого прогресса в согласовании позиций;

специалисты подготовили обновленный рамочный документ, который может стать основой для дальнейших шагов по установлению справедливого мира.

Украинская сторона подчеркнула неизменную позицию: любые договоренности должны основываться на уважении суверенитета и территориальной целостности Украины.

Глава Офиса президента Андрей Ермак после консультаций отметил, что встреча была очень продуктивной, а Киев фиксирует очень хороший прогресс в диалоге с Соединенными Штатами.

По его словам, над дальнейшими совместными предложениями будут работать в координации с европейскими партнерами.

Ермак также подчеркнул, что окончательные решения относительно будущей мирной формулы будут принимать президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 370-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

