У ніч на 24 листопада російські війська завдали нових ударів по енергетичній інфраструктурі одразу кількох областей України — Донецької, Харківської, Чернігівської та Дніпропетровської.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

Атака по енергетиці України 24 листопада: що відомо

За даними Міненерго, найгірша ситуація наразі спостерігається на Дніпропетровщині, де без електропостачання залишаються понад 60 тис. споживачів.

Крім того, у Харківській області внаслідок чергової атаки були знеструмлені ще приблизно 10 тис. абонентів.

Одночасно удари по енергооб’єктах зафіксовано на Донеччині та Чернігівщині — там також виникли перебої з електропостачанням.

Також через негоду на Львівщини знеструмлено 45 населених пунктів.

На місцях знеструмлень працюють аварійні бригади.

У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі по всій країні сьогодні з 00:00 до 23:59 діють графіки погодинних відключень, а також обмеження потужності для підприємств і бізнесу.

Актуальні графіки відключень можна знайти на офіційних сайтах операторів системи розподілу кожного регіону.

Крім того, за даними Укренерго, споживання електроенергії зростає.

— Будь ласка, перенесіть користування потужними електроприладами на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій або на нічний час, – звкнулися до громадян у енергтичній компанії.

