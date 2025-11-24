РФ атакувала енергооб’єкти у чотирьох областях: де найскладніша ситуація зі світлом
- Ворог уразив енергооб’єкти Донецької, Харківської, Чернігівської та Дніпропетровської областей.
- Найкритичніша ситуація на Дніпропетровщині — без світла понад 60 тис. споживачів.
- Усі регіони працюють за графіками відключень, енергетики відновлюють мережі.
У ніч на 24 листопада російські війська завдали нових ударів по енергетичній інфраструктурі одразу кількох областей України — Донецької, Харківської, Чернігівської та Дніпропетровської.
Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.
Атака по енергетиці України 24 листопада: що відомо
За даними Міненерго, найгірша ситуація наразі спостерігається на Дніпропетровщині, де без електропостачання залишаються понад 60 тис. споживачів.
Крім того, у Харківській області внаслідок чергової атаки були знеструмлені ще приблизно 10 тис. абонентів.
Одночасно удари по енергооб’єктах зафіксовано на Донеччині та Чернігівщині — там також виникли перебої з електропостачанням.
Також через негоду на Львівщини знеструмлено 45 населених пунктів.
На місцях знеструмлень працюють аварійні бригади.
У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі по всій країні сьогодні з 00:00 до 23:59 діють графіки погодинних відключень, а також обмеження потужності для підприємств і бізнесу.
Актуальні графіки відключень можна знайти на офіційних сайтах операторів системи розподілу кожного регіону.
Крім того, за даними Укренерго, споживання електроенергії зростає.
— Будь ласка, перенесіть користування потужними електроприладами на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій або на нічний час, – звкнулися до громадян у енергтичній компанії.