Збройні сили України захищають нашу країну від російських окупантів та борються за її незалежність.

Факти ICTV дізналися, яка чисельність Збройних сил України та скільки військовослужбовців перебуває на фронті – детальніше читайте в матеріалі.

Яка структура Збройних сил України

Збройні сили України, згідно із законом, – це військове формування, на яке покладається оборона України, захист суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності країни.

ЗСУ складаються:

з керівного органу – Генерального штабу ЗСУ;

трьох видів військ – Повітряні сили, Військово-морські сили, Сухопутні війська;

окремих родів військ — Війська зв’язку, Десантно-штурмові війська та кібербезпеки.

Окремі роди сил в ЗСУ: Сили спецоперацій, Сили територіальної оборони, Медичні сили, Сили підтримки, Сили логістики.

До структури також входять: військові частини, з’єднання, органи військового управління, вищі військові навчальні заклади тощо.

Яка чисельність ЗСУ 2025

Чисельність Збройних сил затверджує Верховна Рада.

За даними, на кінець 2012 року чисельність ЗСУ становила близько 184 тис. осіб.

У 2014 році, після вторгнення Росії на Донбас та окупації Криму, українська армія взяла участь у бойових діях та почала нарощувати особовий склад ЗСУ.

У лютому 2016 року чисельність ЗСУ сягала 275 тис. осіб. З’явилися нові частини, такі як бригади, полки, батальйони, також було реформовано структуру управління.

У липні 2021 року було затверджено чисельність нашої армії в кількості 261 тис. осіб, зокрема — 215 тис. військовослужбовців.

У зв’язку зі створенням Сил територіальної оборони ЗСУ чисельність ЗСУ було збільшено на 11 тис. військових.

Після початку повномасштабної війни в Україні, у 2023 році, у ЗСУ перебувало приблизно 700 тисяч українців, це утричі більше, ніж у 2014-2021 роках.

Станом на 2024 рік кількість військовослужбовців у ЗСУ орієнтовно дорівнювала 800 000 осіб. У резерві перебувало 1 000 000 осіб.

Президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з польським прем’єром Дональдом Туском сказав, що станом на січень 2025 року чисельність української армії становить 880 тис. осіб. Під цими цифрами маються на увазі ті бійці, які безпосередньо залучені до бойових дій на фронті.

Станом на 2025 рік, за даними The Military Balance 2025, Global Firepower та за оцінкою президента України Володимира Зеленського, чисельність Збройних сил України коливається в межах 880–990 тисяч військових.

Скільки жінок у Збройних силах України у 2025 році

У Збройних силах України служать понад 68 тис. жінок. З них військовослужбовиць — понад 48 000. Безпосередньо в зоні бойових дій перебувають близько 5 000 військовослужбовиць.

З початком військових дій на території України кількість жінок в армії збільшилася на понад 20%. Наприклад, у січні 2022 року, перед широкомасштабним вторгненням, загальна чисельність жінок у Збройних Силах України становила понад 52 000 осіб.

Станом на січень 2024 року загальна чисельність жінок у Збройних силах України складала 66,9 тисячі осіб, із них 47,2 тисячі – військовослужбовиці. Водночас 6,5 тисячі перебувають на керівних посадах, а близько 4 тисяч – на лінії зіткнення.

Станом на жовтень 2023 року в українській армії перебувало 43,5 тис. жінок-військових і понад 18 тисяч – цивільного персоналу. За даними, близько 5 тисяч жінок-військових виконують завдання у районах ведення бойових дій, а статус учасника бойових дій мають майже 13,5 тис. жінок.

Водночас, наприклад, у 2014 році загальна чисельність жінок у ЗСУ становила до 50 тисяч, з них 16,6 тис. військовослужбовців.

Якщо подивитися на статистику у розрізі кількості жінок по родах військ, то (станом на 2024 рік) найбільше жінок перебувало у Сухопутних військах Збройних сил України. Там проходило службу понад 18 000 жінок.

Дещо менші показники в Повітряних силах та Медичних силах, де кількість жінок-війсбковослужбовців у кожному роді перевищує 6000. Досить суттєва кількість спостерігалася й у Силах територіальної оборони, Силах підтримки та Силах логістики, Військово-морських силах.

Сотні жінок також успішно проходять службу і виконують бойові завдання в Силах спеціальних операцій та Силах безпілотних систем.

Українське законодавство передбачає, що в особливий період та під час воєнного стану чисельність ЗСУ збільшується відповідно до указів про мобілізацію.

Варто також зазначити, що за даними рейтингу Global Firepower у 2025 році Україна перебуває на 20-й сходинці серед найсильніших армій світу.

ЗСУ стримують збройну агресію РФ, охороняють повітряний та підводний простір України та беруть участь у заходах, спрямованих на боротьбу із тероризмом.

