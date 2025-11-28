Внаслідок атаки БпЛА у Дніпровському районі Херсона двоє цивільних дістали поранення. Водночас речник Сил оборони Півдня підтвердив, що через несанкціонований відхід одного з підрозділів біля Гуляйполя ворог зміг вдарити у фланг.

Президент Володимир Зеленський анонсував зустріч делегації України США наприкінці тижня для обговорення гарантій безпеки, а Франція оголосила про запровадження добровільної військової служби для молоді через зростання загрози з боку Росії.

Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 28 листопада – у добірці Фактів ICTV.

Атака БпЛА у Херсоні

Внаслідок російської атаки безпілотником, що сталася в Дніпровському районі Херсона орієнтовно о 20:20, двоє цивільних дістали травми.

Як повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація, 58-річна жінка та 59-річний чоловік зазнали вибухових та уламкових поранень. Наразі вони перебувають у лікарні у середньому стані тяжкості.

Бої за Гуляйполе: відхід одного з підрозділів

Через несанкціонований відхід одного з українських підрозділів поблизу Гуляйполя ворог зміг обійти та вдарити у фланг Сил оборони. Внаслідок цього зіткнення, за повідомленням речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, кілька українських військовослужбовців вважаються зниклими безвісти.

Він уточнив, що, попри заплановану передислокацію та переформатування оборони Гуляйполя з метою збереження особового складу, один із підрозділів самостійно залишив свої позиції.

Волошин пояснив, що самовільний відхід оголив фланг сусіднього підрозділу. Цим скористався противник, наблизившись до Сил оборони, чому додатково сприяли складні погодні умови.

Речник Сил оборони Півдня підтвердив, що після бойового зіткнення кілька українських військових зникли безвісти. Наразі триває з’ясування обставин інциденту та уточнення повної інформації.

Зустріч команд України і США щодо мирного плану

Президент Володимир Зеленський анонсував зустріч української та американської делегацій, яка має відбутися наприкінці тижня. Головною метою перемовин є пошук шляхів зміцнення дипломатичних позицій України та розроблення гарантій безпеки.

Глава держави оголосив, що українська та американська команди продовжать роботу над пунктами, узгодженими в Женеві. Мета – трансформувати ці положення у формат, який прокладе шлях до миру та гарантій безпеки.

Зеленський наголосив, що українська делегація ретельно підготувалася, налаштована на максимально предметну та ефективну роботу.

Також президент додав, що Україна підтримує постійний зв’язок не лише з американською стороною та європейськими союзниками, а й інформує партнерів в інших регіонах світу.

Призначення посла України у Сербії

Президент Володимир Зеленський призначив Олександра Литвиненка послом України в Сербії, йдеться в указі глави держави №866/2025.

Цим документом звільнено з посади посла Володимира Толкача та призначено на його місце Литвиненка.

Раніше Литвиненко обіймав посади секретаря Ради національної безпеки і оборони та керівника Служби зовнішньої розвідки України.

Запровадження добровільної військової служби у Франції

Франція планує запровадити добровільну 10-місячну військову службу для молоді віком 18 і 19 років, що зумовлено зростанням стурбованості в Європі щодо загрози з боку Росії.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що ця служба, яка має розпочатися до середини 2026 року, допоможе країні ефективніше реагувати на зростальні загрози у світі.

Попри те, що призов у Франції скасували майже 30 років тому, Макрон наголосив, що країні потрібна мобілізація.

Він зазначив, що бачить у французькій молоді бажання залучитися до служби та наголосив, що молоде покоління готове стати на захист нації.

