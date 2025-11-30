Президент України Володимир Зеленський підписав два укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України.

Вони стосуються синхронізації санкцій зі США й запровадження обмежень проти фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із виробництвом та експлуатацією російських дронів різних типів.

Про це йдеться на сайті президента України.

Зеленський запровадив санкції проти Роснефті, Лукойлу та Рубікону

Україна продовжує посилювати санкційний тиск на Росію, синхронізуючи свої рішення з ключовими міжнародними партнерами.

У межах нового пакета, узгодженого зі Сполученими Штатами, держава ввела обмеження проти 26 російських юридичних осіб, пов’язаних із енергетичним сектором.

До списку потрапили компанія Роснефть та її численні підрозділи, а також підприємства, що входять до групи Лукойл.

Раніше американські санкції вже завдали удару по сегментах російської нафтової галузі, які забезпечують близько 55% загального видобутку.

Україна ж, зі свого боку, лише з початку року встигла узгодити 13 пакетів санкцій із Великою Британією, Канадою, США, Японією та ЄС, демонструючи стабільну співпрацю та єдність підходів.

Другим указом президент України запровадив санкції проти 36 фізичних і 13 юридичних осіб, причетних до виробництва, навчання та експлуатації російських безпілотників.

До переліку включені люди, пов’язані з діяльністю злочинного центру Рубікон, який випробовує нові типи озброєння та бере безпосередню участь у війні проти України.

Під обмеження потрапили також підприємства, що займаються розробкою та виробництвом розвідувальних і ударних БпЛА, FPV-дронів та інших авіаційних комплексів подвійного призначення.

Санкції запроваджено і проти псевдоблагодійних російських фондів та волонтерських рухів, які підтримують окупаційні війська, а також проти російських мобільних операторів, що забезпечують дрони Shahed SIM-картками для навігації та управління.

Під час обговорення з радником — уповноваженим президента з питань санкційної політики Владиславом Власюком — глава держави визначив ключові напрями санкційної роботи до кінця року.

Нинішні обмеження вже суттєво впливають на можливості Росії, тому, наголосили в Офісі президента, тиск необхідно лише посилювати.

Серед найближчих завдань — подальша синхронізація санкцій із міжнародними партнерами, підготовка 20-го пакета ЄС, а також додаткові обмеження проти тіньового флоту, російського ВПК, колаборантів та пропагандистських структур.

