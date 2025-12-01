Президент Володимир Зеленський провів телефонні переговори з низкою європейських лідерів щодо змісту перемовин української делегації з американською стороною у Флориді.

Про це очільник держави повідомив у соцмережах.

Спільна телефонна розмова

Так, сьогодні, 1 грудня, у Парижі Володимир Зеленський разом із президентом Франції Еммануелем Макроном провів спільну телефонну розмову з:

німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом,

прем’єром Польщі Дональдом Туском,

прем’єркою Італії Джорджею Мелоні,

президентом Фінляндії Александром Стуббом,

очільником уряду Нідерландів Діком Схоофом,

прем’єркою Данії Метте Фредеріксен,

прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере,

президентом Євроради Антоніу Коштою,

головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн,

генсеком НАТО Марком Рютте,

радником британського прем’єра з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом.

– Обговорили зміст перемовин української делегації з американською стороною у Флориді. Готуємо зустрічі у Європі. Однаково сприймаємо, що війну треба закінчувати достойно. Важливо, щоб був прогрес у розробці гарантій безпеки та довгострокової основи для нашої стійкості – і України, і Європи, – наголосив Володимир Зеленський.

Зустріч у Флориді

У неділю, 30 листопада, в американському штаті Флорида пройшли переговори між українською та американською делегаціями щодо врегулювання війни в Україні. Сторони обговорювали лінію територіального контролю в межах потенційної мирної угоди.

США розповіли про позицію Росії щодо вимоги повного виходу Сил оборони України з Донбасу. Позиція України – переговори щодо територій можливі лише на поточній лінії фронту. Остаточний текст угоди не погоджено.

Глава американської делегації держсекретар Марко Рубіо назвав зустріч дуже продуктивною та корисною, але сторони все ще мають багато роботи. Секретар РНБО Рустем Умєров, який очолює українську делегацію, назвав зустріч змістовною та успішною.

Після зустріч у Флориді спецпосланець американського президента Стів Віткофф поїде до Москви на зустріч із кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

