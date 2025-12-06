Унаслідок масованої нічної атаки РФ на Україну суттєво зросли черги погодинних відключень світла. На відновлення енергосистеми потрібні не дні, а тижні.

Про це розповів в ефірі телемарафону Єдині новини голова правління Укренерго Віталій Зайченко.

Ситуація в енергосистемі після обстрілу 6 грудня

За словами Віталія Зайченка, поточна ситуація в енергосистемі України складна. Ворог уразив обʼєкти генерації та багато підстанцій.

Зараз дивляться

Внаслідок цього збільшилася кількість черг у графіках погодинних відключень світла.

Найскладнішою є ситуація у прикордонних та прифронтових областях.

– Традиційно залишається складною ситуація в прифронтових і прикордонних з РФ областях. Там, на жаль, ворог використовує більшу кількість засобів: звичайних FPV-дронів та артилерії… Але енергетики працюють над відновленням енергосистеми, – додав Зайченко.

Коментуючи зниження потужності українських АЕС після нічного обстрілу, він повідомив, що її вдалося дещо підняти. Проте “до повної потужності, на жаль, найближчим часом відновити генерацію цих станцій не вдасться”.

Терміни відновлення енергосистеми після обстрілу РФ

Голова правління Укренерго наголосив, що після чергового удару по енергетиці черги погодинних відключень світла суттєво зросли. Якщо напередодні електрики не було 4-8 годин, то тепер йдеться про 12-16 годин на добу у більшості областей.

Він зазначив, що на відновлення енергосистеми після атаки РФ потрібні не дні, а тижні.

– На жаль, зараз не до 8 годин, а, мабуть, до 12 і навіть до 16 годин тривають відключення в більшості областей України… Ситуація досить важка, і найближчим часом… ми говоримо вже не про дні, а про тижні, коли потрібно буде відновлюватись, – заявив Зайченко.

Він додав, що єдиним засобом покращення ситуація зараз є зміна поведінки споживачів: вони можуть суттєво допомогти енергетикам, якщо зменшать споживання, а енергоємні прилади вмикатимуть у нічні години.

Як відомо, у ніч проти 6 грудня РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні, запустивши 51 ракету та 653 дрони.

Під ударом опинилися енергетичні об’єкти у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях. У низці регіонів відбулися знеструмлення споживачів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.