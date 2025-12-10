Вранці 10 грудня у Києві знайшли мертвим 41-річного Дмитра Каденюка, сина першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка.

Про це повідомляють ВВС News Україна та РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Дмитра Каденюка знайшли мертвим: що відомо

За даними ЗМІ, тіло Дмитра Каденюка сьогодні вранці виявила його мати Віра Каденюк. Це сталося у квартирі на площі Лесі Українки в Києві.

Тіло знайшли біля вхідних дверей. Чоловік був у крові, у руці тримав ніж, а на тілі були численні порізи. Передсмертної записки не виявили, а характер ушкоджень може свідчити про можливу боротьбу.

У поліції заявили, що встановлюють обставини смерті чоловіка у Печерському районі Києва.

– Сьогодні близько 08:00 години до правоохоронців надійшла інформація про виявлення в одній з квартир місцевої багатоповерхівки тіла 41-річного киянина із ножовими пораненнями. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група районного управління поліції, оперативники та судово-медичний експерт. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події, – йдеться у повідомленні.

Про Дмитра Каденюка відомо, що він з відзнакою закінчив Київський державний університет ім. Т. Г.Шевченка та був провідним спеціалістом Державного космічного агентства України.

Дружина Леоніда Каденюка Віра була викладачкою англійської мови вищої категорії. Перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк помер 31 січня 2018-го у віці 67 років.

