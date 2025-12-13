Сили оборони України зберігають контроль над північною частиною Покровська, тоді як російські підрозділи втратили темп наступу.

Про це повідомили у 425 окремому штурмовому полку Скеля.

ЗСУ контролюють північ Покровська

Як зазначили у 7 корпусі ДШВ, Українські військові продовжують активні дії, спрямовані на повне відновлення контролю над містом.

Водночас російська пропаганда знову намагається видати бажане за дійсне.

За останні півтора місяця кремлівські ресурси вже вчетверте оголосили про нібито “повне захоплення” Покровська, підкріплюючи ці заяви поодинокими фото й відео з центральної частини міста.

У полку Скеля зазначають, що подібні інформаційні вкиди розраховані виключно на внутрішню аудиторію РФ і не мають нічого спільного з реальною ситуацією на полі бою.

—Ця інформаційна провокація працює лише для тих, хто сприймає телевізор як джерело реальності. Для них Покровськ — просто назва на мапі, — наголосили українські військові.

Бійці 425-го окремого штурмового полку у взаємодії з іншими підрозділами в зоні відповідальності 7 корпусу Штурмових військ ДШВ проводять штурмові рейди на південь від залізниці.

Українські захисники методично знищують живу силу противника, нищать його позиції та крок за кроком відновлюють український контроль.

У підрозділі наголошують: на півночі Покровська ворог втратив ініціативу, а закони російської пропаганди тут не працюють.

— Сили оборони тримають північ міста. Наступальні дії тривають — ми повертаємо кожен метр української землі, — заявили у полку.

Опубліковані військовими відео з Покровська, де українські захисники передають вітання з міста, наочно спростовують заяви російських пропагандистів.

