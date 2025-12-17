У ніч проти 17 грудня підрозділи front-strike Сил спеціальних операцій ЗСУ завдали удару по польовому артилерійському складу противника на тимчасово окупованій території Луганської області.

ССО уразили артилерійський склад військ РФ на Луганщині

Як повідомляється , для ураження об’єкта було застосовано ударні безпілотні літальні апарати FP-2.

Ціллю став артилерійський склад 101-ї окремої бригади матеріально-технічного забезпечення 51-ї загальновійськової армії РФ.

Зазначається, що цей склад відігравав важливу роль у логістиці ворога, забезпечуючи підвезення боєприпасів та підтримку наступальних дій російських підрозділів.

У Силах спеціальних операцій наголошують, що й надалі застосовуватимуть асиметричні методи для послаблення наступального потенціалу російської армії.

Нагадаємо, Сили спеціальних операцій ЗСУ успішно уразили російські військові об’єкти на тимчасово окупованій частині Донецької області, використовуючи ударні дрони FP-2.

