Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що Росія збільшила угруповання для стратегічного наступу проти України до приблизно 710 тисяч військових.

Росія наростила війська до 710 тис

За його словами, попри значні втрати, армія РФ не відмовляється від наступальних дій, проте суттєвих оперативних успіхів не досягла.

Сирський зазначив, що українські військові успішно відбили противника від Куп’янська та повернули контроль над майже 90% території міста.

Окрему увагу головнокомандувач приділив Покровському напрямку.

– Тут противник уже понад 17 місяців намагається захопити Покровськ. Однак українські підрозділи тримають оборону та перехоплюють ініціативу. В результаті контрнаступальних дій повернули контроль над 16 кв. км у північній частині міста. Також відбили 56 кв. км території в районах населених пунктів Гришине, Котлине, Удачне західніше Покровська, – сказав Сирський.

Головнокомандувач додав, що українські війська забезпечують повітряне прикриття логістичних маршрутів і знищують майже 100% ворожих повітряних цілей на підступах до міста.

Після спільних нарад із командирами корпусів та підрозділів ухвалено рішення щодо зміцнення оборони та підвищення ефективності дій ЗСУ.

Сирський підкреслив, що попри пропагандистські заяви РФ про нібито повну окупацію Покровська, ворог не здатен прорвати оборону українських військ і застосовує термобаричну артилерію без ефекту на стратегічні позиції ЗСУ.

Українські захисники продовжують стримувати наступ противника на Покровсько-Мирноградському напрямку завдяки своєчасним підкріпленням і скоординованим діям оборонних підрозділів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сили оборони України зберігають контрол ь над північною частиною Покровська, тоді як російські підрозділи втратили темп наступу.

