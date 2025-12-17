Цими вихідними у Маямі США та Росія проведуть переговори щодо війни в Україні.

Переговори США та РФ у Маямі щодо миру пройдуть на вихідних

Цими вихідними у Маямі пройде зустріч американських та російських посадовців щодо мирного врегулювання війни в Україні, пише Politico, посилаючись на джерела, знайомі з цим питанням.

– Оскільки зусилля президента Дональда Трампа щодо припинення бойових дій зазнали невдачі, США посилили тиск на Україну, щоб вона пішла на поступки, які б поклали край війні. Плани залишаються незмінними, але якщо їх буде реалізовано цими вихідними, адміністрація представить результати останнього раунду переговорів російським чиновникам, які не сильно змінили свої вимоги, – пише видання.

За словами одного з джерел, обізнаних з цим питанням, очікується, що до складу російської делегації увійде голова російського суверенного фонду Кирило Дмитрієв, а американську сторону представлятимуть спеціальний посланець адміністрації Трампа Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер.

Нагадаємо, що переговори між американськими та російськими представниками пройдуть після обговорень гарантій безпеки між США, Україною та Європою в Берліні, які пройшли на початку цього тижня.

