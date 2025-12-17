Головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський повідомив, що на сьогодні під контролем України перебуває майже 90% міста Куп’янськ, що на Харківщині.

Про це Сирський сказав під час онлайн-засідання контактної групи з питань оборони України Рамштайн.

Ситуація в Куп’янську

Так, головнокомандувач Олександр Сирський поінформував присутніх про поточну ситуацію на фронті, наголосивши, що вона лишається складною.

Російська армія наростила угруповання майже 710 тис. осіб. І попри суттєві втрати, окупанти не відмовляються від продовження війни, хоча істотних оперативних успіхів не мають.

Завдяки активним пошуково-ударним діям Силам оборони України вдалося відкинути російських окупантів від Куп’янська та взяти під контроль майже 90% території міста, наголосив Сирський.

Що стосується міста Покровськ, то росіяни намагаються його захопити уже понад 17 місяців. В результаті контрнаступальних дій ЗСУ повернули контроль над 16 кв. км у північній частині міста. Також відбили 56 кв. км території в районах населених пунктів Гришине, Котлине, Удачне західніше Покровська.

12 грудня корпус Хартія повідомив про успішне проведення операції зі стабілізації ситуації на Куп’янському напрямку. Наші військові зуміли прорватися до річки Оскіл, перекривши ворожі лінії постачання. Сили оборони звільнили Кіндрашівку, Радьківку та їхні околиці, а також низку кварталів на півночі Куп’янська.

Повідомлялося, що в оточенні понад 200 окупантів.

Повідомлялося, що ввечері 13 грудня українським військовим вдалося евакуювати 14 жителів Куп’янська. Серед них було троє неповнолітніх осіб, зокрема дворічна дитина.

15 грудня речник Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомив, що заблокованих у Куп’янську росіян, наші військові поступово ліквідовують. За оцінками ЗСУ, у місті може перебувати до сотні окупантів.

Трегубов також наголосив, що операція Сил оборони України в Купʼянську була ретельно спланована і тривала з осені.

Джерело : Генштаб ЗСУ

