Запорізька АЕС не зможе нормально функціонувати без відновлення зруйнованої дамби, навіть за умови створення будь-якої спільної або міжнародної моделі управління станцією.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Зеленський про відновлення дамби для роботи Запорізької АЕС

Заява Зеленського пролунала після доповіді секретаря РНБО Рустема Умєрова та начальника Генерального штабу ЗСУ Андрія Гнатова за підсумками кількох днів інтенсивних переговорів з американською стороною щодо рамкового документа про завершення війни.

За словами президента, відсутність дамби робить неможливою повноцінну та безпечну експлуатацію Запорізької АЕС, оскільки водна інфраструктура є ключовим елементом для роботи станції.

Він наголосив, що питання відбудови дамби потребує значних інвестицій та комплексних рішень у сфері безпеки.

– Щоб побудувати дамбу, потрібно близько €2 млрд, і треба, щоб хтось вклав ці гроші. Росіяни не будуть самі вкладати. Єдине, що їм потрібно, – питна вода до Криму. Я вірю, що американці зможуть швидко побудувати дамбу, завдяки чому буде вода, необхідна для роботи Запорізької АЕС, – сказав Володимир Зеленський.

Президент також зауважив, що будь-які сценарії управління ЗАЕС повинні передбачати демілітаризацію території станції та міста Енергодар, а також повний контроль над безпековими процесами.

Окремо Зеленський зазначив, що Україна не розглядає варіанти спільної комерційної діяльності з Росією щодо управління станцією, зважаючи на війну та окупацію об’єкта.

Питання щодо Запорізької АЕС, наголосив глава держави, дуже складне. Розмови з цього питання точилися близько 15 годин.

Нагадаємо, що Запорізька атомна електростанція перебуває під російською окупацією з березня 2022 року.

Після підриву Каховської гідроелектростанції у червні 2023 року станція втратила основне джерело води для охолодження реакторів.

Україна та міжнародні партнери неодноразово наголошували, що відновлення безпечної роботи ЗАЕС можливе лише після деокупації, демілітаризації та відновлення критичної водної інфраструктури регіону.

