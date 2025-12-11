У проєкті можливої мирної угоди щодо України дійсно погоджено пункт про чисельність ЗСУ.

Зеленський про чисельність ЗСУ у проєкті можливої мирної угоди

У президента Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 11 грудня запитали, чи дійсно мирна угода передбачає обмеження кількості війська в Україні.

На це він відповів, що документ передбачає збереження реальної нинішньої чисельності української армії – близько 800 тисяч військових.

Глава держави нагадав, що у 2022 році окремі пропозиції передбачали обмеження чисельності ЗСУ до 40-50 тис., однак нині такі цифри не розглядаються.

Нагадаємо, що 10 грудня Володимир Зеленський заявив, що Україна фіналізує роботу над фундаментальним документом із 20 пунктів, який має визначити параметри закінчення війни. За його словами, тиждень може дати новини для всіх нас і закінчення кровопролиття.

До того ж, Axios повідомляло, що 10 грудня Україна передала американській стороні свою відповідь щодо “мирного плану”, над яким останні тижні працювала адміністрація Дональда Трампа.

Також повідомлялось, що глава Штатів поговорив з прем’єром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем щодо переговорів щодо України.

