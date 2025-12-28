Питання Донбасу та створення там так званої вільної економічної зони поки не вирішене. Однак Україна та США наближаються до погодження.

Про це заявив президент США Дональд Трамп на пресконференції після переговорів із українським лідером Володимиром Зеленським.

Дональд Трамп про питання територій та Донбас

– Я б сказав, що ми наблизилися до погодження з цього питання. Це дійсно значне питання, складне питання, але ми зараз значно ближче до його вирішення. Воно ще не вирішено, але значно наблизилися, – наголосив Трамп.

Американський лідер також висловив думку, що територіальне питання у переговорах щодо завершення війни в Україні може вирішитися протягом наступних місяців.

Загалом Трамп заявив про “одну або дві дуже складні проблеми”, які залишаються невирішеними.

– Які питання ще залишилися невирішеними? Питання землі, захопленої території України, напевно. Але протягом наступних місяців, я думаю, це питання вирішиться, – додав Трамп.

Президент США також повідомив про суттєвий прогрес у переговорах щодо припинення війни після зустрічі із Володимиром Зеленським у резиденції Мар-а-Лаго.

За словами Трампа, також відбулося спілкування з європейськими лідерами: президентами Франції, Фінляндії та Польщі, прем’єрами Норвегії, Італії та Великої Британії, канцлером Німеччини, генсеком НАТО та президенткою Єврокомісії.

– Ми обговорили практично всі питання… Ми заходили в деталі… Ніхто б не подумав, що можна дійти до такого рівня, де ми є зараз, – зазначив Трамп.

Володимир Зеленський про територіальне питання

Володимир Зеленський, своєю чергою, наголосив, що питання територій залишається складним.

– Ви знаєте нашу позицію. Ми повинні поважати наш закон, наш народ, нашу територію, яку ми контролюємо. Тому наше ставлення однозначне, чітке, тому президент Трамп і сказав, що це дуже складне питання. І звісно, у нас з росіянами тут абсолютно різні позиції, – повідомив президент, відповідаючи на запитання, чи вдалося під час переговорів знайти компроміс щодо Донбасу.

Зеленський додав, що для ратифікації мирного плану можна буде провести референдум або голосування у парламенті.

Як відомо, у неділю, 28 грудня, президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп провели переговори у Мар-а-Лаго (Флорида).

За підсумком зустрічі Зеленський повідомив про узгодження на 100% гарантій безпеки від США.

