Іскандер містив понад 30 іноземних деталей: ОП про удар по Кабміну
Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк сказав, що крилата ракета Іскандер, якою РФ вночі 7 вересня вдарила по будівлі Кабміну, містила багато компонентів іножемних компонентів.
Удар Іскандером по Кабміну 7 вересня
– Горіло пальне. Бойова частина не спрацювала, попередньо внаслідок ураження ракети. Всі точні відповіді будуть, – пояснив він.
Власюк також зауважив, що аналогічний, нещодавно досліджений Іскандер містив понад 30 іноземних деталей, зокрема американського, британского та японського виробництва.
Загалом йдеться про:
- приблизно 35 компонентів американського виробництва;
- по одному – японського, британського та швейцарського;
- п’ять – білоруського;
- 57 – російського.
– Серед іноземних виробників – Texas Instruments, Analog Devises та Altera (США), College Electronics Ltd (Велика Британія), Fujitsu (Японія), Traco Power (Швейцарія), АТ Інтеграл (Білорусь), АТ Мікрон, АТ Виробнича асоціація Стріла, АТ Ангстрем, АТ Дослідницько-конструкторське бюро Ексітон, Карачевський завод Електродеталь (РФ), – деталізував уповноважений президента.
За його словами, порівняно з ракетами попередніх років, стало менше компонентів з Європи і США, а більше – з Росії і Білорусі.
– Вся інформація була надана партнерам для санкційного реагування, – додав Власюк.
Напередодні видання Defense Express та посол ЄС Катаріна Матернова повідомили, що під масованої атаки по Києву 7 вересня у будівлю Кабміну влучив не Шахед, а крилата ракета 9М727 оперативно-тактичного комплексу Іскандер. На щастя, її бойова частина не вибухнула.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак також підтвердив, що ворог вперше атакував будівлю уряду – удар завдано ракетою Іскандер.