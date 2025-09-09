Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк сказав, що крилата ракета Іскандер, якою РФ вночі 7 вересня вдарила по будівлі Кабміну, містила багато компонентів іножемних компонентів.

Удар Іскандером по Кабміну 7 вересня

– Горіло пальне. Бойова частина не спрацювала, попередньо внаслідок ураження ракети. Всі точні відповіді будуть, – пояснив він.

Власюк також зауважив, що аналогічний, нещодавно досліджений Іскандер містив понад 30 іноземних деталей, зокрема американського, британского та японського виробництва.

Загалом йдеться про:

приблизно 35 компонентів американського виробництва;

по одному – японського, британського та швейцарського;

п’ять – білоруського;

57 – російського.

– Серед іноземних виробників – Texas Instruments, Analog Devises та Altera (США), College Electronics Ltd (Велика Британія), Fujitsu (Японія), Traco Power (Швейцарія), АТ Інтеграл (Білорусь), АТ Мікрон, АТ Виробнича асоціація Стріла, АТ Ангстрем, АТ Дослідницько-конструкторське бюро Ексітон, Карачевський завод Електродеталь (РФ), – деталізував уповноважений президента.

За його словами, порівняно з ракетами попередніх років, стало менше компонентів з Європи і США, а більше – з Росії і Білорусі.

– Вся інформація була надана партнерам для санкційного реагування, – додав Власюк.

Напередодні видання Defense Express та посол ЄС Катаріна Матернова повідомили, що під масованої атаки по Києву 7 вересня у будівлю Кабміну влучив не Шахед, а крилата ракета 9М727 оперативно-тактичного комплексу Іскандер. На щастя, її бойова частина не вибухнула.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак також підтвердив, що ворог вперше атакував будівлю уряду – удар завдано ракетою Іскандер.

