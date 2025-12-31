Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили досудове розслідування щодо колишнього віцепрем’єр-міністра, міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова та ще п’ятьох осіб за підозрою у корупції.

Про це повідомляє пресцентр НАБУ.

Справа про корупцію в Мінрегіоні

Так, Олексія Чернишова та ще п’ятьох осіб підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні значної неправомірної вигоди для себе та третіх осіб.

За даними слідства, один зі забудовників Києва намагався незаконно отримати земельну ділянку під житловий комплекс. Для реалізації задуму забудовник звернувся до очільника Мінрегіону Чернишова, який разом із державним секретарем міністерства, радником міністра та директоркою держпідприємства створив умови для передання ділянки під забудову.

Потім підприємство в незаконний спосіб уклало договори зі заздалегідь визначеною будівельною компанією.

За умовами забудовник мав передати державі частину майбутніх квартир за вартість земельної ділянки. Щоб зменшити цю частку до мінімуму, землю та розташовані на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше за фактичну вартість. Різниця перевищила 1 млрд грн.

— Саме на таку суму держава могла недоотримати нерухомості у разі виконання договорів, — наголосили в НАБУ.

Проте земельну ділянку вдалося вчасно арештувати, а тому оборудку не реалізували.

За успішне втілення схеми забудовник надав міністру та решті причетних осіб квартири у вже зведених житлових комплексах зі значними знижками. Так. учасникам схеми дісталися квартири, де вартість квадратного метра коливалася від 1 тис. до 8 тис. грн, тоді як мінімальна ринкова ціна такого житла — близько 30 тис. грн за кв. м.

Тож Олексій Чернишов отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на загальну суму понад 14,5 млн грн.

За клопотанням НАБУ і САП більшу частину незаконно одержаних квартир арештовано.

Джерело : НАБУ