Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в понеділок, 5 січня, відбудеться зустріч начальників Генеральних штабів.

Про це він заявив у вечірньому зверненні в четвер, 1 січня.

Зеленський про міжнародні зустрічі у січні

– Далі 5 січня – буде зустріч військових, начальники Генеральних штабів зустрінуться. Головне – це гарантії безпеки для України, – повідомив Зеленський.

Глава держави зазначив, що з політичного боку майже всі рішення вже готові.

Однак, за його словами, необхідно детально опрацювати механізми того, як саме гарантії безпеки діятимуть у повітрі, на суходолі та на морі у разі завершення війни.

– А саме це – ключова мета для всіх нормальних людей, – наголосив президент.

Також Зеленський повідомив, що 3 січня в Україні запланована зустріч радників із питань національної безпеки.

– Це перша така зустріч в Україні щодо миру. Європейські представники, плюс ми очікуємо американську команду онлайн. І 15 країн підтвердили, плюс представники європейських структур і НАТО”, – зазначив глава держави.

Крім того, на 6 січня запланована зустріч на рівні лідерів європейських країн та лідерів Коаліції охочих.

– Ми готуємося зараз, щоб зустріч була продуктивною, і щоб підтримки стало більше, і щоб по гарантіях і по мирній угоді політичної впевненості стало більше. Дякую всім, хто нам допомагає, – зауважив президент.