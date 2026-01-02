У п’ятницю, 2 січня 2026 року, президент Володимир Зеленський повідомив, що запропонував Михайлу Федорову посаду міністра оборони України.

Федоров працює в українському уряді з 2019 року. Що відомо про його біографію та кар’єру – далі в матеріалі.

Хто такий Михайло Федоров: від підприємця до члена Кабміну

Михайло Федоров – український IT-підприємець, засновник digital-агентства.

Він народився 21 січня 1991 року в місті Василівка Запорізької області. Освіту здобував у Запорізькому національному університеті на факультеті соціології та управління.

Згодом Федоров закінчив Вищу політичну школу та освітню школу представників НАТО в Україні.

Він заснував у Запоріжжі власне digital-агентство SMMStudio, яке займалося збільшенням продажів за допомогою реклами в соцмережах, наприклад Facebook та Instagram. По 2019 рік він був генеральним директором компанії.

Крім того, Федоров був організатором Facebook Marketing Conf та спікером на різних форумах (IT-Forum 2016, iForum 2019, LVIV SMM FORUM).

У 2018 році він обіймав посаду операційного директора в освітньому проєкті для підприємців Суперлюди.

Михайло Федоров очолював діджитал-напрямок президентської кампанії Володимира Зеленського, вибудував комунікацію онлайн та мережу сторінок у соцмережах.

А після перемоги Зеленського на виборах Федоров став позаштатним радником президента з digital-напрямку (з травня 2019 року).

На позачергових виборах до Верховної Ради в 2019 році Федоров був обраний нардепом від партії Слуга народу (№6 у виборчому списку).

А 29 серпня 2019 року його призначили на посаду віцепрем’єра – міністра цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука. Він став наймолодшим членом Кабміну в історії незалежної України, очоливши Мінцифри в 28 років.

Після призначення Дениса Шмигаля новим очільником уряду в березні 2020 року Федоров був одним із небагатьох, хто залишився на своїй посаді.

У вівторок, 21 березня 2023 року, Верховна Рада призначила Михайла Федорова на посаду віцепрем’єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністра цифрової трансформації України.

Згідно з даними за лютий 2023 року, на посаді віцепрем’єра він отримав зарплату в розмірі понад 61 тис. грн.

Михайло Федоров одружений та виховує доньку.

Держава в смартфоні та інші проєкти

За час роботи в уряді Федоров запустив низку проєктів у сфері цифровізації.

Своїм завданням він вважає побудувати “державу в смартфоні”. Йдеться про те, щоб перевести максимум документів та державних послуг онлайн, щоб прибрати бюрократичні процедури, черги та спростити життя для громадян України.

В планах уряду було перевести 100% державних послуг в онлайн-режим до 2024 року.

– Згідно з планом уряду, до 2024 року громадяни мають отримати доступ до 100% державних послуг. Якщо така послуга не буде доступна онлайн, значить, її не буде і в офлайні, – наголошував Федоров.

Разом зі своєю командою він запустив низку сервісів та проєктів, зокрема:

  • портал та застосунок Дія, який дозволяє отримувати держпослуги онлайн;
  • спеціальний правовий та податковий простір для IT-компаній Дія.City;
  • е-Резидентство, що передбачає можливість для іноземців отримати статус е-резидента та відкрити свій бізнес в Україні онлайн;
  • COVID-сертифікати у смартфоні;
  • національну онлайн-платформу для розвитку цифрової грамотності Дія. Цифрова освіта;
  • портал Дія.Бізнес, який допомагає підприємцям у створенні, розвитку та масштабуванні бізнесу;
  • Дія.Платформа Центрів – сервіс, за допомогою якого можна отримати необхідні адміністративні послуги;
  • платформу єДопомога для допомоги кожному, хто постраждав від російської агресії, та інші сервіси.

Крім того, Михайло Федоров став ініціатором щорічного форуму Diia Summit у сфері інформаційних технологій.

У 2020 році Федоров увійшов до національного рейтингу 30 до 30 від видання Forbes (у категорії Агенти змін).

Джерело: Урядовий портал, Міністерство цифрової трансформації, Новое время

