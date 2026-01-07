Уряд України прямо заборонив відключення лікарень під час застосування графіків обмеження електропостачання в опалювальний сезон 2025/26 років.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Свириденко про заборону відключень лікарень і перевірки у Львові

За словами Свириденко, заборону на відключення закладів охорони здоров’я закріплено у рішенні Кабміну щодо заходів із забезпечення постачання електричної енергії в осінньо-зимовий період 2025/26 року.

Зараз дивляться

Вона наголосила, що забезпечити виконання цього рішення зобов’язані, зокрема, місцеві органи влади. Органи контролю, включно з Держенергонаглядом, невідкладно проведуть перевірки фактів можливих порушень урядового рішення, зокрема у місті Львові.

— Здоров’я і життя людей — це не привід для маніпуляцій та гучних заголовків, — зазначила прем’єр-міністерка.

Раніше стало відомо, що у Львові частина лікарень та весь комунальний електротранспорт почали працювати за графіками відключень світла.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, зазначивши, що відключення почалися вночі через зміну урядом підходу до визначення критичності підприємств.

За словами мера, лікарні та електротранспорт були віднесені до звичайних груп відключень, через що апарати штучної вентиляції легень, трамваї та тролейбуси мали працювати за графіками.

Садовий також повідомляв, що намагався зв’язатися з членами Кабміну для негайного виправлення ситуації та планував альтернативне підсилення роботи електротранспорту.