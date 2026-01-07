Вибухи у Кривому Розі: місто під атакою дронів, є поранені
- Увечері 7 січня російські окупанти завдали масованого удару по Кривому Рогу, застосувавши дрони.
- Місцева влада підтвердила атаку, закликавши жителів перебувати в укриттях до завершення тривоги.
Потужні вибухи у Кривому Розі прогриміли ввечері у середу, 7 січня. Російські війська масовано атакували місто ударними безпілотниками.
Вибухи у Кривому Розі 7 січня: які наслідки
Оновлено о 17:40. Очільник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив інформацію про масовану атаку на місто.
– Все знаємо, вже працюємо. Інформаційна гігієна. Бережіть себе, є ще Shahed в повітрі та балістика Криму, – зазначив він.
Вілкул повідомив, що відомо щонайменше про трьох поранених у стані середньої важкості, які вже доставлені до лікарні.
Перед вибухами Повітряні сили ЗСУ зафіксували рух безпілотників у напрямку міста Кривий Ріг.
Після цього українські військовослужбовці попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку.
Російські війська вже не вперше атакують місто різноманітним озброєнням. Зокрема, вдень 6 січня армія РФ завдала удару по Кривому Рогу, уразивши обʼєкт інфраструктури.
Крім цього, у ніч на 7 січня через масовану атаку безпілотниками у Дніпрі постраждали семеро людей, серед них двоє – діти.
За інформацією Дніпропетровської ОВА, дівчинка восьми років оговтуватиметься вдома, а 16-річну дитину доправили до медичного закладу в стані середньої тяжкості.
У Дніпрі після атаки спалахнуло декілька пожеж. Пошкоджені багатоповерхівки, приватний будинок, адмінбудівлі, автомобілі, інфраструктура та газогін.