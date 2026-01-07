Потужні вибухи у Кривому Розі прогриміли ввечері у середу, 7 січня. Російські війська масовано атакували місто ударними безпілотниками.

Вибухи у Кривому Розі 7 січня: які наслідки

Оновлено о 17:40. Очільник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив інформацію про масовану атаку на місто.

– Все знаємо, вже працюємо. Інформаційна гігієна. Бережіть себе, є ще Shahed в повітрі та балістика Криму, – зазначив він.

Вілкул повідомив, що відомо щонайменше про трьох поранених у стані середньої важкості, які вже доставлені до лікарні.

Перед вибухами Повітряні сили ЗСУ зафіксували рух безпілотників у напрямку міста Кривий Ріг.

Після цього українські військовослужбовці попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку.

Російські війська вже не вперше атакують місто різноманітним озброєнням. Зокрема, вдень 6 січня армія РФ завдала удару по Кривому Рогу, уразивши обʼєкт інфраструктури.

Крім цього, у ніч на 7 січня через масовану атаку безпілотниками у Дніпрі постраждали семеро людей, серед них двоє – діти.

За інформацією Дніпропетровської ОВА, дівчинка восьми років оговтуватиметься вдома, а 16-річну дитину доправили до медичного закладу в стані середньої тяжкості.

У Дніпрі після атаки спалахнуло декілька пожеж. Пошкоджені багатоповерхівки, приватний будинок, адмінбудівлі, автомобілі, інфраструктура та газогін.