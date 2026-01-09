Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія показово запустила балістичну ракету Орєшнік по Львівщині – недалеко від кордонів з Європейським Союзом.

Про це глава держави сказав у своєму вечірньому зверненні.

Зеленський про Орєшнік по Львівщині

– Був знову Орєшнік – тепер проти Львівщини. Це знову було показово близько до кордонів Євросоюзу, а це – якщо з погляду застосування балістики середньої дальності – однаковий виклик і для Варшави, і для Бухареста, і для Будапешта, і для багатьох інших столиць, – наголосив президент.

За його словами, всім країнам варто розуміти, якщо росіяни навіть не намагаються придумати правдиву причину для застосування такої зброї, то особистими звʼязками чи будь-якою риторикою від цього не закриєшся.

Володимир Зеленський зауважує, що у такому випадку має бути дієва система спільного захисту.

– Чи є у нас зараз така система? Питання без відповіді, бо всі у Європі, є один і той же сумнів: чи будуть захищати його столицю, якщо Путіну щось ударить у голову, – сказав президент.

Захист енергетики

За словами президента, відновлювальні роботи тривають у багатьох регіонах України: у Києві та області, на Дніпровщині, на Львівщині, у Кіровоградській, Черкаській, Одеській областях. Постійно ремонтні бригади працюють на Сумщині, Чернігівщині та Харківщині.

Володимир Зеленський наголошує, що росіяни користуються похолоданням і намагаються більше гатити по енергетичних обʼєктах.

– Видно, як вони поважають Америку та всю дипломатію. Минулої ночі було понад 200 російських дронів і також значна кількість балістики, і в основному проти Києва. Чотири людини вбиті. Майже три десятки поранених. Перед цим були удари по Дніпру, Кривому Рогу, Запоріжжю. Перед цим – Одеса, – каже президент.

За його словами, росіяни намагаються повністю “вимкнути” наші міста. Зеленський закликав місцеві адміністрації готуватись до реальної роботи заради містян, розв’язувати їхні проблеми.

Сьогодні президент України із військовими та урядовцями провів спеціальне засідання щодо енергетики. Обговорювали та ухвалювали рішення щодо захисту енергообʼєктів.

Ситуація на фронті

Також сьогодні президенту доповідали головнокомандувач Олександр Сирський та начальник Генерального штабу Андрій Гнатов, зокрема й про роботу з партнерами щодо гарантій безпеки.

– Документи багато в чому фіналізовані. Але сутність цих документів, їхня сила у тому, щоб була впевненість, що гарантії мають спрацювати. Вчасне постачання ППО. Вчасне постачання обладнання для нашої стійкості, для нашої енергетики. Вчасне забезпечення фінансів для України – для нашої оборони, – наголосив президент.