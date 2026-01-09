До Києва з першим офіційним візитом прибув міністр закордонних справ Чехії Петро Мацінка.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Візит міністра закордонних справ Чехії до Києва: що відомо

Як зазначили у пресслужба компанії, іноземний дипломат дістався столиці залізницею, попри складну безпекову ситуацію та несприятливі погодні умови.

Візит відбувся за планом, хоч поїзд прибув до Києва із запізненням.

Очікується, що під час візиту сторони обговорять подальшу підтримку України, двосторонню співпрацю та безпекову ситуацію в регіоні.

Раніше Укрзалізниця повідомляла, що після нічної атаки РФ та через складні погодні умови 9 січня низка поїздів курсуватиме з відхиленнями від графіка.

Затримки стосувалися таких рейсів:

№114 Ужгород — Харків: +1 год 30 хв

№42 Трускавець — Дніпро: +1 год

№143 Суми — Рахів: +3 год

№60 Чоп — Київ: +1 год 30 хв

№57 Ясіня — Київ: +1 год

№18 Ужгород — Харків: +1 год

№158 Чоп — Львів: +1 год 30 хв

№157 Львів — Чоп: +30 хв

№48/104 Чоп, Львів — Барвінкове: +1 год 30 хв

№291 Київ — Львів: +30 хв

№219 Дніпро — Київ: +4 год

№178 Івано-Франківськ — Київ: +3 год

№771 Київ — Хмельницький: +3 год

№6 Ясіня — Запоріжжя: +2 год 30 хв

В Укрзалізниці наголошували, що час затримок орієнтовний і може змінюватися, пасажирів закликали стежити за оголошеннями на вокзалах.