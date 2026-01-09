У ніч на 9 січня (із 19:30 8 січня) російські війська здійснили масований комбінований повітряний удар по Україні із застосуванням ударних безпілотників та ракет різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 9 січня: що відомо

Під час нічної атаки противник застосував 278 засобів повітряного нападу — 36 ракет та 242 безпілотники різних типів.

Запуски здійснювалися з напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда, Гвардійське (тимчасово окупований Крим), а також Донецьк (ТОТ України).

Близько 150 безпілотників становили Shahed.

У складі удару противник застосував:

242 ударні БпЛА типу Shahed, Гербера та інших типів;

13 балістичних ракет Іскандер-М

22 крилаті ракети Калібр

одну балістичну ракету середньої дальності (пуск із полігону Капустин Яр, Астраханська область РФ).

Основний напрямок удару — Київщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито та подавлено 244 повітряні цілі, зокрема:

226 ворожих БпЛА;

8 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;

10 крилатих ракет Калібр.

Водночас зафіксовано влучання 18 ракет та 16 ударних БпЛА на 19 локаціях.

Найбільших руйнувань зазнав Київ. Там зафіксовані влучання у житлові будинки в кількох районах міста.

Наразі відомо, що унаслідок комбінованої атаки на Київ 9 січня загинули щонайменше четверо людей, понад 20 — поранені, серед загиблих є медик.

Через пошкодження критичної інфраструктури виникли перебої з електропостачанням, водою та опаленням.

Під ракетною атакою також був Львів. За підтвердженою інформацією ворог вдарив по міту балістичною ракетою Орєшнік, яка летіла зі швидкість 13 тис. км/год.

Унаслідок ворожої атаки у Львові уражено об’єкт критичної інфраструктури, тимчасово без газу залишилися сотні абонентів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 416-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.