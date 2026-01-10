Минулої доби Сили оборони України ліквідували щонайменше 880 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати РФ на 10 січня

  • особового складу – близько 1 217 810 (+880) осіб,
  • танків – 11 530 (+4) од,
  • бойових броньованих машин – 23 882 од,
  • артилерійських систем – 35 908 (+16) од,
  • РСЗВ – 1 597 (+1) од,
  • засобів ППО – 1 269 од,
  • літаків – 434 од,
  • гелікоптерів – 347 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 103 414 (+653) од,
  • крилатих ракет – 4 155 (+18) од,
  • кораблів / катерів – 28 од,
  • підводних човнів – 2 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 73 510 (+84) од,
  • спеціальної техніки – 4 039 (+2) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 417-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Генштаб ЗСУ

