Втрати ворога на 10 січня: ЗСУ знищили 880 окупантів та 16 артсистем
Минулої доби Сили оборони України ліквідували щонайменше 880 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати РФ на 10 січня
- особового складу – близько 1 217 810 (+880) осіб,
- танків – 11 530 (+4) од,
- бойових броньованих машин – 23 882 од,
- артилерійських систем – 35 908 (+16) од,
- РСЗВ – 1 597 (+1) од,
- засобів ППО – 1 269 од,
- літаків – 434 од,
- гелікоптерів – 347 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 103 414 (+653) од,
- крилатих ракет – 4 155 (+18) од,
- кораблів / катерів – 28 од,
- підводних човнів – 2 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 73 510 (+84) од,
- спеціальної техніки – 4 039 (+2) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 417-ту добу.
Джерело: Генштаб ЗСУ