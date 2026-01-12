Інфраструктура не витримує: у Києві застосували екстрені відключення світла
Екстрені відключення електроенергії в Києві запровадили вдень 12 січня.
Про це повідомляє ДТЕК.
Аварійне відключення електроенергії у Києві: причина
За даними ДТЕК, екстрені відключення в Києві запровадили по всьому місту за командою Укренерго.
Там зауважили, що під час дії екстрених відключень графіки відключення світла більше не діють.
– В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі, – пообіцяли в ДТЕК.
Водночас гендиректор YASNO Сергій Коваленко наголосив, що інфраструктура, на жаль, не змогла витримати навантаження, тож столиця вимушено пішла на екстрені відключення.
Нагадаємо, вночі проти 12 січня (з 18:00 11 січня) російські війська атакували Україну 156 дронами.
Внаслідок атаки дронів на Київ 12 січня у Солом’янському районі виникла пожежа.
Раніше синоптикиня Українського гідрометцентру Наталя Птуха розповіла Фактам ICTV, якою буде погода до 19 січня в Україні.
Зокрема, у Київській області 12-13 січня місцями невеликий сніг, вдень 13 січня без опадів. Температура вночі сягатиме -13…-18°С морозу, 13 січня – -10…-15°С.