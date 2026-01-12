Екстрені відключення електроенергії в Києві запровадили вдень 12 січня.

Про це повідомляє ДТЕК.

Аварійне відключення електроенергії у Києві: причина

За даними ДТЕК, екстрені відключення в Києві запровадили по всьому місту за командою Укренерго.

Там зауважили, що під час дії екстрених відключень графіки відключення світла більше не діють.

– В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі, – пообіцяли в ДТЕК.

Водночас гендиректор YASNO Сергій Коваленко наголосив, що інфраструктура, на жаль, не змогла витримати навантаження, тож столиця вимушено пішла на екстрені відключення.

Нагадаємо, вночі проти 12 січня (з 18:00 11 січня) російські війська атакували Україну 156 дронами.

Внаслідок атаки дронів на Київ 12 січня у Солом’янському районі виникла пожежа.

Раніше синоптикиня Українського гідрометцентру Наталя Птуха розповіла Фактам ICTV, якою буде погода до 19 січня в Україні.

Зокрема, у Київській області 12-13 січня місцями невеликий сніг, вдень 13 січня без опадів. Температура вночі сягатиме -13…-18°С морозу, 13 січня – -10…-15°С.