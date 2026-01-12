Володимир Зеленський повідомив, що ворог готує новий масований удар по Україні – ракетно-дронова атака може відбутися найближчими днями.

Президент наголосив, що дуже важливо звертати увагу на сигнали повітряної тривоги.

Зеленський попередив про масовану атаку РФ

– І обов’язково, будь ласка, звертайте увагу на повітряну тривогу. Є інформація від розвідки: росіяни готують новий масований удар. Дрони для виснаження ППО й ракети. Хочуть скористатися холодом. Найближчими днями цей удар може відбутися, – повідомив у вечірньому зверненні глава держави.

Президент закликав берегти себе і допомагати тим, хто цього потребує.

Зараз дивляться

Нагадаємо, у ніч на 9 січня війська РФ здійснили масований удар по території України.

За даними Повітряних сил ЗСУ, основною метою атаки стала Київщина.

У Києві внаслідок обстрілу загинули чотири людини, 25 отримали поранення, серед загиблих були медик та рятувальники.

На Київщині влада повідомила про руйнування та п’ятьох постраждалих.

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що цей удар Росії був найболючішим для критичної інфраструктури столиці.

На ранок 9 січня в Києві та Київській області залишалися знеструмленими понад 500 тис. споживачів.

Повітряні сили повідомили, що для атаки на Україну російські військові застосували 36 ракет та 242 безпілотники.

У ЗСУ підтвердили використання силами РФ балістичної ракети середньої дальності, запущеної з полігону Капустин Яр в Астраханській області РФ.

Протиповітряна оборона України знищила 244 ворожі цілі, зафіксовано влучання 18 ракет та 16 ударних безпілотників по 19 локаціях.