Вступна кампанія 2026 року вже зараз турбує майбутніх абітурієнтів. Попри те, що остаточні правила вступу ще не затверджені, основні параметри НМТ уже відомі.

Коли потрібно реєструватися на НМТ 2026, читайте в нашому матеріалі.

Коли буде реєстрація на НМТ у 2026 році

Структура і деталі НМТ оприлюднені у проєкті Порядку прийому, який перебуває на стадії громадського обговорення.

Згідно з цим документом, для вступу до закладів вищої освіти у 2026 році абітурієнтам знадобляться результати НМТ із чотирьох предметів.

Обов’язковими залишаються:

українська мова;

математика;

історія України;

четвертий предмет вступник обирає самостійно з переліку: українська література, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, хімія, фізика чи географія.

Вибір цього предмета безпосередньо залежить від майбутньої спеціальності, тож визначатися з ним радять заздалегідь.

Підготовку до НМТ доцільно починати з вивчення програм ЗНО, за якими формуються тестові завдання. Вони визначають структуру і зміст іспиту, тому саме на їхній основі варто будувати власний план навчання. Чіткий графік підготовки допоможе системно опрацювати всі теми й ефективно розподілити час між предметами.

Окрему увагу варто приділити практиці. Регулярне виконання тестових завдань різної складності дає змогу краще зрозуміти формат НМТ і підготуватися до запитань, що потребують не лише знань, а й логічного мислення.

В УЦОЯО радять використовувати онлайн-тренажери Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти та платформу Всеукраїнська школа онлайн, де доступні демонстраційні й тренувальні варіанти тестів попередніх років.

Щоб підготовка була максимально ефективною, абітурієнтам радять проходити тренувальні тести з урахуванням реального часу, самостійно встановлюючи ліміти на виконання завдань. Такий підхід допоможе не лише закріпити знання, а й психологічно підготуватися до реального тестування.

Реєстрація на НМТ 2026: коли створювати кабінет вступника

Реєстрація на НМТ у 2026 році, за попередніми прогнозами, стартує у березні-квітні та проходитиме через персональний кабінет на офіційному сайті УЦОЯО. Точні дати, коли розпочнеться реєстрація на НМТ 2026, невідомі. МОН і УЦОЯО оприлюднять графіки ближче до початку реєстраційної кампанії.

Як і в попередні роки, процедура відбуватиметься у два етапи – основний і додатковий, тож абітурієнтам важливо встигнути зареєструватися саме в основний період, аби уникнути зайвих проблем.

Орієнтовно основний етап триватиме з березня до початку квітня 2026 року. У цей час можна буде подати заявку та за потреби внести зміни до реєстраційних даних.

Додатковий період запланований на травень. Орієнтовно в середині місяця, за аналогією з 2025 роком, і призначений для тих, хто не зміг зареєструватися вчасно або мав поважні причини.