Реєстрація на НМТ 2026: строки, правила та можливі зміни
- Вступна кампанія 2026 року викликає значний інтерес, адже основні параметри НМТ уже відомі.
- Для вступу потрібно складати НМТ із чотирьох предметів, три з яких є обов’язковими.
- Реєстрація на НМТ 2026 орієнтовно проходитиме у березні та квітні через сайт УЦОЯО.
Вступна кампанія 2026 року вже зараз турбує майбутніх абітурієнтів. Попри те, що остаточні правила вступу ще не затверджені, основні параметри НМТ уже відомі.
Коли потрібно реєструватися на НМТ 2026, читайте в нашому матеріалі.
Коли буде реєстрація на НМТ у 2026 році
Структура і деталі НМТ оприлюднені у проєкті Порядку прийому, який перебуває на стадії громадського обговорення.
Згідно з цим документом, для вступу до закладів вищої освіти у 2026 році абітурієнтам знадобляться результати НМТ із чотирьох предметів.
Обов’язковими залишаються:
- українська мова;
- математика;
- історія України;
- четвертий предмет вступник обирає самостійно з переліку: українська література, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, хімія, фізика чи географія.
Вибір цього предмета безпосередньо залежить від майбутньої спеціальності, тож визначатися з ним радять заздалегідь.
Підготовку до НМТ доцільно починати з вивчення програм ЗНО, за якими формуються тестові завдання. Вони визначають структуру і зміст іспиту, тому саме на їхній основі варто будувати власний план навчання. Чіткий графік підготовки допоможе системно опрацювати всі теми й ефективно розподілити час між предметами.
Окрему увагу варто приділити практиці. Регулярне виконання тестових завдань різної складності дає змогу краще зрозуміти формат НМТ і підготуватися до запитань, що потребують не лише знань, а й логічного мислення.
В УЦОЯО радять використовувати онлайн-тренажери Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти та платформу Всеукраїнська школа онлайн, де доступні демонстраційні й тренувальні варіанти тестів попередніх років.
Щоб підготовка була максимально ефективною, абітурієнтам радять проходити тренувальні тести з урахуванням реального часу, самостійно встановлюючи ліміти на виконання завдань. Такий підхід допоможе не лише закріпити знання, а й психологічно підготуватися до реального тестування.
Реєстрація на НМТ 2026: коли створювати кабінет вступника
Реєстрація на НМТ у 2026 році, за попередніми прогнозами, стартує у березні-квітні та проходитиме через персональний кабінет на офіційному сайті УЦОЯО. Точні дати, коли розпочнеться реєстрація на НМТ 2026, невідомі. МОН і УЦОЯО оприлюднять графіки ближче до початку реєстраційної кампанії.
Як і в попередні роки, процедура відбуватиметься у два етапи – основний і додатковий, тож абітурієнтам важливо встигнути зареєструватися саме в основний період, аби уникнути зайвих проблем.
Орієнтовно основний етап триватиме з березня до початку квітня 2026 року. У цей час можна буде подати заявку та за потреби внести зміни до реєстраційних даних.
Додатковий період запланований на травень. Орієнтовно в середині місяця, за аналогією з 2025 роком, і призначений для тих, хто не зміг зареєструватися вчасно або мав поважні причини.