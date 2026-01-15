Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 118 бойових зіткнень.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ від 14 січня 2026 року.

Противник завдав 31 авіаційний удар, скинув 71 керовану авіабомбу, здійснив 3736 ударів дронами-камікадзе та 2854 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні на 15 січня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 422-гу добу.

