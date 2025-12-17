Ексвіцепрем’єру Олексію Чернишову продовжили термін дії процесуальних зобов’язань, зокрема, він не може залишати Україну без дозволу.

ВАКС продовжив зобов’язання для Чернишова

У Telegram Вищий антикорупційний суд не називає ім’я фігуранта, проте, за інформацією поінформованих джерел РБК-Україна, йдеться про Олексія Чернишова, який раніше обіймав посаду віце-прем’єра, міністра національної єдності України.

Згідно з рішенням суду, дію процесуальних зобов’язань для Чернишова продовжили на два місяці.

Він зобов’язаний:

прибувати на кожну вимогу до детектива, прокурора або суду;

повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

не відлучатися з території України без дозволу слідчого, прокурора або суду;

утриматися від спілкування з особами, зазначеними в ухвалі суду.

У Вищому антикорупційному суді зауважили, що таке рішення оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, що НАБУ та САП провели масштабну антикорупційну операцію у енергетичному секторі України. Це розслідування тривало понад 15 місяців.

У її рамках операції детективи НАБУ та прокурори САП зафіксували, що учасники злочинної організації передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру, якого всередині групи називали Че Гевара.

Ймовірно, йдеться про Олексія Чернишова. Після цього йому оголосили підозру в незаконному збагаченні.

17 листопада САП звернулася до ВАКС із клопотанням про застосування до Чернишова тримання під вартою з альтернативою застави в сумі 55 млн грн.

Розгляд питання про запобіжний захід тривав два дні.

Ексчиновник заперечує, що саме його голос зафіксовано на аудіозаписах НАБУ під псевдонімом Че Гевара та подавав апеляцію.

19 листопада за Чернишова було внесено заставу у розмірі 51 млн грн.

На початку грудня Апеляційна палата ВАКС залишила Олексію Чернишову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 51 млн грн.

