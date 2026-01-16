Президент Чехії Петр Павел прибув з візитом до Києва у п’ятницю, 16 січня.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Петр Павел у Києві: що відомо

За словами Андрія Сибіги, Петр Павел у Києві має провести переговори з президентом Володимиром Зеленським.

– Цього ранку для мене було честю вітати президента Чехії Петра Павела у Києві. Ми з нетерпінням чекаємо на змістовні переговори з президентом Володимиром Зеленським для просування нашого стратегічного партнерства, оборонної співпраці та мирних зусиль, – йдеться у повідомленні.

Він також окремо подякував чеському народові за підтримку України.

Також, за даними очільника Львівської ОВА Максима Козицького, президент Чехії відвідав шпиталь у Винниках та заявив про допомогу у відновленні енергетики.

– Чеська Республіка взяла фінансову участь у реконструкції хірургічного відділення та операційних залів у Винниках, куди протягом року в рамках програми MEDEVAC приїжджають чеські лікарі. Крім того, рішучість українців захищати свою країну можна оцінити в цифрах. Більше половини ветеранів війни після лікування повертаються на фронт, – наголосив Петр Павел у соцмережі Х.

Нагадаємо, у четвер, 15 січня, президент Чехії Петр Павел прибув до України з візитом, який він розпочав у Львові.

Фото: Андрій Сибіга