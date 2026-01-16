Син Кадирова потрапив у ДТП і перебуває у тяжкому стані – ЗМІ
- Сина Рамзана Кадирова госпіталізували до лікарні в Грозному після ДТП.
- Адам Кадиров перебуває у тяжкому стані.
Сина глави Чечні Адама Кадирова доправили до однієї з лікарень Грозного після дорожньо-транспортної пригоди.
Він перебуває у тяжкому стані, повідомляє Кавказ.Реалії з посиланням на джерела.
Адам Кадиров потрапив в ДТП: що відомо
Інформація про стан Адама Кадирова надходить також з опозиційних Telegram-каналів.
Очевидці повідомляють, що під’їзди до лікарні були перекриті. Постраждалого доставили до реанімаційного відділення у непритомному стані.
За даними руху NIYSO, кортеж Адама Кадирова рухався на великій швидкості, коли раптово з’явилася перешкода. Транспортні засоби зіткнулися між собою.
За попередньою інформацією, у ДТП постраждали кілька осіб, однак найбільшу увагу привертає саме стан Адама Кадирова.
Представники руху повідомляють, що, хоча інформація надходила з кількох джерел, наразі немає точних даних про стан здоров’я сина глави Чечні.
Хвороба Рамзана Кадирова
Раніше, 11 січня, у ГУР Міноборони повідомили, що у чеченського диктатора Рамзана Кадирова відмовили нирки, а в Кремлі обговорюють можливих кандидатів на посаду нового керівника Чечні.
За наявною інформацією, нині Рамзан Кадиров перебуває у власній лікарні на території Чечні. Джерела у розвідці повідомили, що до нього з’їхалися члени сімейного клану, дехто з інших країн.
В ГУР додали, що вибори можливого наступника Адама Кадирова значно активізувалися.
Серед найбільш імовірних кандидатів називають голову уряду Чечні Магомеда Даудова, командира загону Ахмат Апті Алаудінова та старшого сина Кадирова – Ахмата.
Востаннє стан Рамзана Кадирова різко погіршився 5 грудня, через що було перенесено його щорічну пряму лінію з жителями Чечні.
Фото: kadyrov_95