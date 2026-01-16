Сина глави Чечні Адама Кадирова доправили до однієї з лікарень Грозного після дорожньо-транспортної пригоди.

Він перебуває у тяжкому стані, повідомляє Кавказ.Реалії з посиланням на джерела.

Адам Кадиров потрапив в ДТП: що відомо

Інформація про стан Адама Кадирова надходить також з опозиційних Telegram-каналів.

Очевидці повідомляють, що під’їзди до лікарні були перекриті. Постраждалого доставили до реанімаційного відділення у непритомному стані.

За даними руху NIYSO, кортеж Адама Кадирова рухався на великій швидкості, коли раптово з’явилася перешкода. Транспортні засоби зіткнулися між собою.

За попередньою інформацією, у ДТП постраждали кілька осіб, однак найбільшу увагу привертає саме стан Адама Кадирова.

Представники руху повідомляють, що, хоча інформація надходила з кількох джерел, наразі немає точних даних про стан здоров’я сина глави Чечні.

Хвороба Рамзана Кадирова

Раніше, 11 січня, у ГУР Міноборони повідомили, що у чеченського диктатора Рамзана Кадирова відмовили нирки, а в Кремлі обговорюють можливих кандидатів на посаду нового керівника Чечні.

За наявною інформацією, нині Рамзан Кадиров перебуває у власній лікарні на території Чечні. Джерела у розвідці повідомили, що до нього з’їхалися члени сімейного клану, дехто з інших країн.

В ГУР додали, що вибори можливого наступника Адама Кадирова значно активізувалися.

Серед найбільш імовірних кандидатів називають голову уряду Чечні Магомеда Даудова, командира загону Ахмат Апті Алаудінова та старшого сина Кадирова – Ахмата.

Востаннє стан Рамзана Кадирова різко погіршився 5 грудня, через що було перенесено його щорічну пряму лінію з жителями Чечні.

