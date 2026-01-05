Президент Володимир Зеленський увів до складу Ради національної безпеки і оборони України керівника Офісу президента Кирила Буданова.

Відповідне рішення зафіксоване в указі президента №20/2026.

Буданов увійшов до складу РНБО

Згідно з документом, глава держави також вивів зі складу РНБО Олега Іващенка.

– Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Буданова Кирила Олексійовича – керівника Офісу президента України; вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України О. Іващенка, – йдеться в указі.

Раніше стало відомо, що Кирило Буданов прийняв пропозицію Володимира Зеленського очолити Офіс президента України.

Коментуючи це рішення, він заявив, що “продовжує служити Україні”.

Буданов наголосив на відповідальності нової посади та подякував президенту за довіру.

– Вважаю посаду керівника Офісу президента як ще один рубіж відповідальності перед країною. Для мене це честь і відповідальність – в історичний для України час зосередитись на критично важливих питаннях стратегічної безпеки нашої держави. Дякую за довіру, – написав Буданов у Telegram.

30 грудня 2025 року Володимир Зеленський повідомив, що визначився з кандидатурою на посаду очільника Офісу президента та анонсував кадрові ротації серед керівників обласних військових адміністрацій.

28 листопада президент заявив, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак подав у відставку. Згодом на сайті глави держави був оприлюднений відповідний указ.