РФ готує удар по підстанціях АЕС України

Як пише Головне управління розвідки МО України, з метою примусу нашої держави до підписання неприйнятних капітуляційних вимог щодо припинення війни РФ розглядає варіант атаки стратегічних об’єктів енергосистеми України.

Йдеться про підстанції передачі електроенергії, які забезпечують роботу українських АЕС.

– У межах своєї кампанії тиску Москва також планує посилити залякування країн Європи та Заходу загалом, аби стримати підтримку України, зокрема нашу здатність відбивати терористичні повітряні удари Росії по критичних об’єктах енергетичної інфраструктури, – йдеться у повідомленні ГУР МО України.

Як зазначає українська розвідка, шляхом знищення або виведення з ладу вказаних підстанцій Кремль прагне від’єднати енергоблоки АЕС від об’єднаної енергосистеми України, аби цивільні українці тотально опинились без світла і тепла.

Станом на середину січня 2025 року Росія здійснила розвідку десяти відповідних об’єктів критичної енергетичної інфраструктури у дев’яти областях України.

У ГУР наголошують, що наміри Кремля атакувати підстанції, аби в такий гібридний спосіб знищити генерацію на АЕС України, вчергове свідчать про геноцидний характер війни Росії проти України.

