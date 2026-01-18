Населений пункт Міньківка на Слов’янському напрямку перебуває під контролем Сил оборони України.

Про це повідомило угруповання військ Схід на своїй сторінці у Facebook.

Міньківка знаходиться під контролем ЗСУ

Військові наголошують, що українські підрозділи продовжують виконувати бойові завдання на визначених рубежах.

При цьому заяви російської сторони про нібито захоплення Міньківки називають дезінформацією.

– Заява пропагандистів держави-агресора про нібито захоплення Міньківки не відповідає дійсності і є елементом інформаційно-психологічних операцій та спрямована на створення ілюзії успіхів, яких насправді не існує, – зазначили в угрупованні Схід.

Щодо ситуації на Покровському напрямку, українські військові повідомляють, що підрозділи Сил оборони й надалі утримують північну частину Покровська.

Ситуація на Покровському напрямку

Там тривають пошуково-штурмові дії, під час яких знищуються російські окупанти в межах міської забудови.

У Мирнограді українські захисники продовжують утримувати оборонні позиції та завдавати втрат ворогу на околицях міста. Для посилення оборони населений пункт додатково забезпечили силами й засобами.

Водночас, на тлі ускладненої логістики, ведеться робота з розширення коридорів постачання до Мирнограда.

За інформацією угруповання військ Схід, протягом минулої доби в зоні його відповідальності українські оборонці відбили 72 штурмові дії противника.

Найбільша інтенсивність атак фіксувалася на Покровському напрямку, де було зупинено 45 ворожих штурмів у районах Никанорівки, Родинського, Сухецького, Мирнограда, Покровська, Рівного, Котлиного, Удачного й Молодецького, а також у напрямках Новопавлівки та Філії.

За попередніми даними, на цій ділянці фронту було знешкоджено 109 російських військових, з яких 49 – безповоротно.

Також знищено десять одиниць автомобільної та сім одиниць спеціальної техніки, чотири антени, два квадроцикли, термінал супутникового зв’язку, 53 безпілотники та станцію радіоелектронної боротьби.

Крім того, на Покровському напрямку українські воїни уразили три артилерійські системи противника, п’ять одиниць автомобільної й одну одиницю спеціальної техніки, два квадроцикли та вісім укриттів для особового складу.

Загалом за добу в зоні відповідальності угруповання військ Схід російська армія втратила 301 особу.

Також було знищено 1555 ворожих безпілотників та 74 одиниці іншого озброєння і техніки, серед яких і танк. Окрему увагу Сили оборони приділяють ліквідації операторів БПЛА – за добу уражено 46 розрахунків російських безпілотних авіакомплексів.

Активні бойові дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації тривають, а російські загарбники продовжують зазнавати значних втрат.

