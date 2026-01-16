Школи Києва йдуть на канікули до 1 лютого – Кличко
- У школах Києва зимові канікули триватимуть з 19 січня до 1 лютого.
- Продовження канікул компенсують за рахунок весняних і частини літніх, навчальний рік завершиться не пізніше 1 липня.
- Тим часом виші та заклади профтехосвіти у столиці переходять на дистанційне навчання.
У київських школах продовжили зимові канікули з 19 січня до 1 лютого.
Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.
Канікули у Києві по-новому: що відомо про зміни
Віталій Кличко зауважив, що рішення продовжити канікули у Києві до 1 лютого погодили на Раді оборони міста.
– Ці канікули продовжать за рахунок весняних та тижня літніх канікул. Втім, навчальний рік у школах завершиться не пізніше 1 липня. Наш пріоритет – безпека дітей і збереження освітнього процесу навіть у складних умовах. Але постанову Уряду місто повинне виконувати, – йдеться у заяві мера.
Виші та профтехи навчатимуться дистанційно: деталі
Водночас речниця КМВА Катерина Поп повідомила, що вищі навчальні заклади та заклади професійно-технічної освіти, розташовані в Києві, будуть переведені на режим дистанційного навчання.
– Вищі навчальні заклади, всі заклади професійно-технічної освіти, які знаходяться в Києві, будуть переведені в режим дистанційного навчання, – цитує Поп Укрінформ.
Нагадаємо, після масованої атаки на Київ більшість будинків уже відновили теплопостачання, однак енергетична ситуація в місті залишається критично складною.
Тим часом у регіонах запроваджують гнучкі правила комендантської години.
Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що будинки з електроопаленням не будуть знеструмлювати під час планових відключень світла.