Росія під час масованої атаки на Україну застосувала ракети, частину з яких виготовила вже цьогоріч.

Про це заявив президент Володимир Зеленський після спеціальної енергетичної наради щодо ліквідації наслідків удару.

Ракетна атака РФ та нове виробництво: заява Зеленського

Зеленський наголосив, що, за наявною інформацією, щонайменше частину ракет, використаних під час нічної атаки на Україну 20 січня, Росія виготовила вже у 2026 році.

За його словами, це свідчить про необхідність реального посилення санкцій та блокування постачання критичних компонентів для російського ВПК.

Президент доручив прем’єр-міністру та міністру енергетики до 18:00 20 січня підготувати повний аналіз термінів відновлення в кожному регіоні та потреб у ресурсах.

Також він доручив військовим поінформувати партнерів, насамперед США, про зміну тактики російських ударів і необхідність прискорення постачання ракет для систем ППО.

— Працюватимемо щодо запитів на ракети для систем ППО – час має значення для кожного запиту, для кожного елементу постачання, — зазначив глава держави.

Нагадаємо, що уночі проти 20 січня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши ракети різних типів та сотні ударних безпілотників.

Сили ППО збили або приглушили 342 повітряні цілі, водночас зафіксовано влучання ракет і дронів на низці локацій.

