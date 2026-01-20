Уночі та на світанку 20 січня Україна знову опинилася під масштабною атакою Росії.

Основний удар припав на столицю та Київську область — у Києві зафіксували пошкодження будівель, перебої з водо-, тепло- та електропостачанням, а також зміни в роботі метро.

Під ворожим вогнем також опинилися Чорноморськ Одеської області, Дніпро та Рівне.

Паралельно в країні загострилася енергетична ситуація: у Києві та області продовжують діяти екстрені відключення електроенергії, а уряд визнає збереження дефіциту потужностей після нічних ударів.

Водночас українська влада анонсувала системні зміни в захисті повітряного простору — зокрема створення антидронового купола над країною.

На міжнародній арені ніч і ранок також позначилися важливими подіями: президент Болгарії оголосив про дострокову відставку.

Детальніше про головні події ночі — у добірці від Фактів ICTV.

Атака на Київ та Київську область

Уночі проти 20 січня російські війська атакували Київ ударними безпілотниками.

За повідомленням мера столиці Віталія Кличка, у Дніпровському районі зафіксували влучання в нежитлові будівлі.

Уламки дрона пошкодили будівлю початкової школи та вибили вікна в прилеглих житлових будинках.

Також повідомлялося про падіння безпілотника на відкритій території, де загорілися автомобілі.

Унаслідок атаки постраждала 59-річна жінка, яку госпіталізували до столичної лікарні.

Наслідки обстрілу зафіксували й в інших районах Києва.

У Дарницькому районі уламками пошкоджено приватний будинок — вибито вікна та зруйновано паркан.

У Деснянському районі фрагменти БпЛА впали на території кладовища, там минулося без постраждалих.

Обстріл спричинив серйозні перебої з електропостачанням на лівому березі столиці.

Об’єкти соціальної інфраструктури перевели на автономне живлення, повністю зникло водопостачання, а без тепла залишилися понад 5,6 тис. багатоповерхівок, зокрема будинки, де опалення нещодавно відновили після попередніх атак.

Через наслідки удару та складну енергетичну ситуацію в столиці змінилася і робота метро.

У Київській міській державній адміністрації повідомили, що рух поїздів організували зі змінами через перебої з електропостачанням і з міркувань безпеки пасажирів.

Обмеження стосувалися окремих ділянок ліній та інтервалів руху, а також перевезень між берегами Дніпра під час повітряної тривоги.

Під час тієї ж атаки постраждала і Київська область.

За інформацією очільника Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника, ворог завдав удару по Бучанському району.

Унаслідок обстрілу пошкоджено приміщення двох автозаправних станцій.

Крім того, стало відомо про загибель 50-річного чоловіка — він дістав смертельне поранення.

Атака на Одеську область

На світанку 20 січня вибухи пролунали в Чорноморську Одеської області.

За словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, ворожі удари були спрямовані по цивільній інфраструктурі.

Один із безпілотників влучив у багатоповерховий житловий будинок — пошкоджено фасад і вибито вікна.

Крім того, в Одеському районі зафіксували пошкодження об’єкта енергетичної інфраструктури.

Інформація про постраждалих станом на ранок не надходила.

Атака на Дніпро

У Дніпрі вибухи лунали вночі та зранку 20 січня.

Наразі відомо, що під час нічної атаки на Дніпро було понівечене підприємство, спалахнула пожежа.

Як уточнив міський голова Борис Філатов, унаслідок російського ракетно-дронового удару у Дніпрі пошкоджена велика котельня. Через це сотні будинків залишились без тепла.

У будинках поряд із пошкодженим об’єктом вибиті вікна, побиті п’ять автівок.

Постраждали дві жінки віком 76 і 67 років.

Вибухи в Рівному

Зранку 20 січня пролунали також вибухи у Рівному.

Повітряну тривогу в області оголосили через загрозу ударних безпілотників. Повітряні сили повідомляли про рух БпЛА в напрямку Клевані.

За словами начальника Рівненської обласної військової адміністрації Олександра Коваля, через ушкодження критичної інфраструктури фіксується знеструмлення понад 10 тис. абонентів регіону.

Крім цього, у кількох житлових будинках вибито вікна, пошкоджені припарковані біля них автівки.

За попередньою інформацією, люди поранень не зазнали.

Усі служби наразі працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Енергетична ситуація: екстрені відключення триватимуть

Перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що екстрені відключення електроенергії в Києві та Київській області наразі залишаються неминучими.

За його словами, дефіцит в енергосистемі зберігається, а ситуація залишається складною після нічних атак.

Міністр зазначив, що для столиці напрацьовують окремий план розвитку розподіленої генерації.

Києву необхідно отримати додаткові потужності понад 100 МВт, щоб підвищити стійкість до російських ударів.

Відновлювальні роботи з теплопостачання у місті тривають цілодобово, до Києва направили десятки додаткових ремонтних бригад.

Антидроновий купол над Україною

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив про призначення Павла Єлізарова заступником командувача Повітряних сил ЗСУ та анонсував створення антидронового купола над Україною.

За його словами, лише у 2025 році Росія застосувала проти України до 100 тис. ударних безпілотників, що завдало масштабних руйнувань і призвело до численних жертв.

Мета нової системи — знищувати загрози ще на підльоті та масштабувати найефективніші рішення малої ППО по всій країні.

Уряд наголошує: побудова антидронового купола є питанням виживання держави в умовах щоденних атак.

Відставка президента Болгарії

Президент Болгарії Румен Радев 19 січня оголосив, що 20 січня складе свої повноваження.

У зверненні до народу він заявив про глибоку політичну кризу в країні, розкритикував модель державного управління та висловив переконання, що Болгарії потрібен новий суспільний договір.

Радев залишає посаду менш ніж за рік до запланованих президентських виборів.

