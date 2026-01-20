Наявного продовольства в Україні достатньо. Потужності виробників перевищують внутрішнє споживання, тому ситуація контрольована.

Про це заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко за підсумками зустрічі з представниками асоціацій виробників харчових продуктів щодо функціонування бізнесу в умовах обмеженого енергетичного забезпечення.

Свириденко про продовольство в Україні

За словами Свириденко, Міністерство економіки України є відповідальним за координацію роботи з виробниками та торговими мережами з продовольчої безпеки.

Водночас на базі Мінекономіки працює відповідний штаб, роботу якого спрямовують Олексій Соболев і Тарас Висоцький.

Свириденко наголосила, що уряд терміново реагувати на будь-які потреби в допомозі.

Прем’єр-міністерка доручила ДСНС опрацювати можливість в наданні допомоги у короткотерміновому заживленні підприємств, які виробляють базові харчові продукти у разі раптових відключень.

Вона наголосила, що Міністерство енергетики і Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКП) мають забезпечити приєднання і запуск генерувальних установок, які є в наявності у виробників їжі та досі не запущені.

Уряд для цього ухвалив усі необхідні рішення, стверджує Свириденко.

Як пояснила прем’єр-міністерка, ДСНС посилить координацію з виробниками у регіонах для формування оперативних резервів продуктів, якщо виникне потреба розгортання пунктів харчування.

Водночас Свириденко звернулася до торгових мереж, закликавши віддавати більше переваги українським продуктам. На її думку, це питання загальної стійкості економіки.

Також прем’єр-міністерка доручила Мінекономіки опрацювати додаткові заходи підтримки виробників у цьому питанні.

Вона наголосила, що наразі достатньо наявного продовольства в Україні. Як стверджує Свириденко, потужності виробників перевищують внутрішнє споживання, тому ситуація залишається контрольованою.

Фото: Юлія Свириденко

