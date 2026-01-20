Зеленський відклав поїздку до Давосу через нічну атаку РФ
- Президент Володимир Зеленський після нічного російського обстрілу залишається в Києві та відклав поїздку до Давосу.
- Глава держави координує роботу служб через складну ситуацію в енергетиці, назвавши це головним пріоритетом.
- Поїздка Зеленського на форум можлива пізніше — у разі готовності ключових безпекових документів або ухвалення рішень щодо ППО та енергетики.
Президент України Володимир Зеленський після нічного російського обстрілу 20 січня відклав поїзду на Всесвітній економічний форму у Давосі та залишається в Києві.
Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід, а згодом підтвердив і сам Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.
Зеленський відклав поїздку до Давосу: що відомо
Спершу журналіст Axios Барак Равід зазначив, що Володимир Зеленський наразі не вирушає до Давосу та залишається в Києві після масованих нічних ударів Росії по Україні.
Візит може відбутися пізніше у разі проведення двосторонньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, зокрема для можливого підписання документів щодо відновлення України.
Пізніше Володимир Зеленський заявив, що наразі перебуває в Україні, де координує роботу служб через складну ситуацію в енергетичному секторі.
За його словами, це зараз є найголовнішим пріоритетом, і він “обирає Україну, а не економічну форму”, маючи на увазі поїздку на форум у Давосі.
Президент також зазначив, що план процвітання та гарантії безпеки — це два ключові документи, робота над якими майже завершена.
За його словами, “залишається остання миля”.
Зеленський додав, що поїздка до Давосу можлива у разі готовності цих документів або ухвалення рішень щодо енергетичних пакетів чи додаткових систем ППО, однак наразі він залишається на місці.
Нагадаємо, що у понеділок, 19 січня, у швейцарському Давосі розпочався 56-й Всесвітній економічний форум, який триватиме до 23 січня.
Цьогорічний форум зібрав близько 3 тис. учасників із понад 130 країн світу. Україна представлена делегацією на найвищому рівні.
Серед ключових тем форуму — геополітична безпека, розвиток штучного інтелекту та питання відбудови України.