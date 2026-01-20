Президент України Володимир Зеленський після нічного російського обстрілу 20 січня відклав поїзду на Всесвітній економічний форму у Давосі та залишається в Києві.

Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід, а згодом підтвердив і сам Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.

Зеленський відклав поїздку до Давосу: що відомо

Спершу журналіст Axios Барак Равід зазначив, що Володимир Зеленський наразі не вирушає до Давосу та залишається в Києві після масованих нічних ударів Росії по Україні.

Візит може відбутися пізніше у разі проведення двосторонньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, зокрема для можливого підписання документів щодо відновлення України.

Пізніше Володимир Зеленський заявив, що наразі перебуває в Україні, де координує роботу служб через складну ситуацію в енергетичному секторі.

За його словами, це зараз є найголовнішим пріоритетом, і він “обирає Україну, а не економічну форму”, маючи на увазі поїздку на форум у Давосі.

Президент також зазначив, що план процвітання та гарантії безпеки — це два ключові документи, робота над якими майже завершена.

За його словами, “залишається остання миля”.

Зеленський додав, що поїздка до Давосу можлива у разі готовності цих документів або ухвалення рішень щодо енергетичних пакетів чи додаткових систем ППО, однак наразі він залишається на місці.

Нагадаємо, що у понеділок, 19 січня, у швейцарському Давосі розпочався 56-й Всесвітній економічний форум, який триватиме до 23 січня.

Цьогорічний форум зібрав близько 3 тис. учасників із понад 130 країн світу. Україна представлена делегацією на найвищому рівні.

Серед ключових тем форуму — геополітична безпека, розвиток штучного інтелекту та питання відбудови України.

