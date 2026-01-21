Від початку повномасштабного вторгнення в більшості регіонів України було запроваджено комендантську годину. Водночас через складну ситуацію в енергетичному секторі уряд ухвалив рішення внести зміни до постанови, що регулює питання комендантської години, надавши регіонам більше гнучкості.

Коли починається комендантська година у Черкасах, читайте в нашому матеріалі.

Комендантська година на Черкащині: як діє

Згідно з оновленими нормами, обласні та міські органи влади отримали право самостійно визначати доцільність змін у комендантській годині залежно від енергетичної та безпекової ситуації на місцях.

Втім, на Черкащині вирішили залишити чинний режим без змін. Про це повідомив керівник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець Суспільному. За його словами, це рішення погоджене зі штабом оборони області, адже питання безпеки мешканців залишається пріоритетним.

Він також зазначив, що обласна влада перебуває на постійному зв’язку з бізнесом і за потреби ухвалює оперативні рішення для забезпечення стабільної роботи.

О котрій починається комендантська година у Черкасах

Комендантська година у Черкасах та в області й надалі діятиме з 00:00 до 04:00.

Під час повітряної тривоги жителі області можуть безперешкодно прямувати до укриттів.

