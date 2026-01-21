В Україні через складну ситуацію в енергетичній сфері запроваджено режим надзвичайної ситуації. У зв’язку з цим уряд дозволив регіонам застосовувати гнучкий підхід до встановлення комендантської години – з урахуванням безпекових умов та потреб населення. 

Відповідні зміни вже внесені до урядової постанови, і громади отримали право коригувати часові обмеження на період енергетичної кризи.

Коли у Дніпрі починається комендантська година, читайте в нашому матеріалі.

З котрої починається комендантська година у Дніпрі

Водночас на Дніпропетровщині загальний режим комендантської години наразі залишається без змін. Як і раніше, комендантська година у Дніпрі діє з 00:00 до 05:00 ранку, тобто з опівночі до п’ятої години. Жодних нових рішень про скорочення чи подовження цього часу для області не ухвалювали.

Але через близькість до прифронтових територій у частині громад Дніпропетровщини діють посилені безпекові заходи, зокрема подовжена комендантська година. Такі правила запроваджуються з урахуванням воєнної обстановки, ризиків для цивільного населення та рекомендацій військових адміністрацій.

Синельниківський район також належить до територій, де застосовуються окремі обмеження. У Синельниківському районі запроваджено подовжену комендантську годину. Відповідно до розпорядження начальника районної військової адміністрації, з 11 серпня 2025 року на період дії воєнного стану комендантська година на цій території триває з 21:00 до 05:00.

Під час дії комендантської години заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціальних перепусток.

Водночас під час дії комендантської години, як і раніше, дозволяється пересування без спеціальних перепусток у разі повітряної тривоги або загрози обстрілів. Зокрема, люди можуть прямувати до найближчих укриттів, а також відвідувати пункти незламності, якщо в місті введено режим НС в енергетиці.

При цьому громадяни зобов’язані мати при собі документи, що посвідчують особу, та пред’являти їх на вимогу працівників поліції.

Що передбачають оновлені правила комендантської години
