Четвер, 22 січня, став найважчим днем для енергетичної системи України після блекауту в листопаді 2022 року.

Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, це сталося через сукупність факторів внаслідок постійних ворожих обстрілів.

Йдеться про пошкодження обладнання генерації, розбиті розподільчі мережі й трансформатори, а також удари по всій енергомережі.

– Ситуація надважка. Енергетики змушені й надалі застосовувати екстрені відключення. НЕК Укренерго для збереження цілісності енергосистеми була вимушена застосувати спеціальні графіки аварійних відключень. Найскладніша ситуація в Києві, Київській області та на Дніпровщині, – йдеться у дописі.

За інформацією міністра, вдень тепло в будинки Києва повертали 165 бригад, на нічну зміну заступають 83.

Шмигаль зауважив, що відновлювальні роботи ускладнені й безпековими умовами, адже сьогодні ввечері у столиці пролунала 2000 повітряна тривога за час воєнного стану.

– Випадки фізичної агресії щодо ремонтників неприпустимі: ці люди працюють на холоді цілодобово, на межі своїх можливостей. Вони справжні герої. Вони роблять все можливе, щоб відновити світло і тепло якнайшвидше, – наголосив глава Міненерго.

Нагадаємо, в Україні оголошено режим надзвичайної ситуації в енергетиці внаслідок масштабних російських ударів по енергетичних об’єктах та сильних морозів. У кількох областях фіксуються серйозні перебої зі світлом, опаленням і теплопостачанням.

Сьогодні Шмигаль повідомив, що Україна отримала від партнерів понад 50 тонн енергетичного обладнання для відновлення пошкоджень енергосистеми після російських обстрілів.

