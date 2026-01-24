Майже 800 тисяч киян без електрики: у столиці перебої з теплом і водою після атаки РФ
- Росія вночі завдала масованого удару по енергетичній інфраструктурі України.
- У Києві та області діють аварійні відключення електроенергії.
- Без світла залишилися сотні тисяч споживачів у кількох регіонах.
Внаслідок нічної масованої атаки Росії по енергетичній інфраструктурі в Україні зафіксовані масштабні знеструмлення та аварійні відключення.
Про це повідомили у Міністерстві енергетики України та віцепрем’єр-міністр із відновлення Олексій Кулеба.
Ситуація в енергосистемі після нічної атаки
У ніч на 24 січня російські війська завдали масованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури України.
Внаслідок обстрілів частина споживачів залишилася без електропостачання у Києві та області, а також на Чернігівщині й Харківщині. На місцях тривають аварійно-відновлювальні роботи.
У столичному регіоні ситуація залишається складною. У Києві та Київській області застосовують графіки аварійних відключень, а також мережеві обмеження.
Як зазначають у Міненерго, повернення до прогнозованих погодинних відключень можливе після стабілізації роботи енергосистеми.
На Одещині також зберігаються мережеві обмеження.
У більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а для промисловості та бізнесу – графіки обмеження потужності.
У кількох областях додатково введені аварійні відключення.
За словами Олексія Кулеби, під час атаки ворог випустив понад 370 ударних безпілотників та 21 ракету різних типів.
Під ударом опинилися Київ і область, Чернігівщина, Сумщина та Харківщина.
У столиці внаслідок атаки загинула одна людина, десятки людей у регіонах отримали поранення.
У Києві без електропостачання залишилися понад 800 тис. абонентів.
Порушення теплопостачання зафіксовані приблизно у 6 тис. будинків, з них у понад 2 тис. тепло відсутнє повністю.
Також у Києві зафіксовані перебої з водопостачанням на лівобережжі та в Печерському районі правого берега. Ремонтні бригади працюють, відновлення подачі води планують протягом дня.
У Чернігові без світла залишилися понад 400 тис. споживачів.
Водночас усі котельні працюють, місто забезпечене теплом, а водопостачання підтримується завдяки альтернативним джерелам живлення.
Крім того, у прифронтових та прикордонних регіонах частина споживачів залишається довгостроково знеструмленою через постійні бойові дії, що ускладнюють відновлення електропостачання.