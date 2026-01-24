Внаслідок нічної масованої атаки Росії по енергетичній інфраструктурі в Україні зафіксовані масштабні знеструмлення та аварійні відключення.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України та віцепрем’єр-міністр із відновлення Олексій Кулеба.

Ситуація в енергосистемі після нічної атаки

У ніч на 24 січня російські війська завдали масованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури України.

Внаслідок обстрілів частина споживачів залишилася без електропостачання у Києві та області, а також на Чернігівщині й Харківщині. На місцях тривають аварійно-відновлювальні роботи.

У столичному регіоні ситуація залишається складною. У Києві та Київській області застосовують графіки аварійних відключень, а також мережеві обмеження.

Як зазначають у Міненерго, повернення до прогнозованих погодинних відключень можливе після стабілізації роботи енергосистеми.

На Одещині також зберігаються мережеві обмеження.

У більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а для промисловості та бізнесу – графіки обмеження потужності.

У кількох областях додатково введені аварійні відключення.

За словами Олексія Кулеби, під час атаки ворог випустив понад 370 ударних безпілотників та 21 ракету різних типів.

Під ударом опинилися Київ і область, Чернігівщина, Сумщина та Харківщина.

У столиці внаслідок атаки загинула одна людина, десятки людей у регіонах отримали поранення.

У Києві без електропостачання залишилися понад 800 тис. абонентів.

Порушення теплопостачання зафіксовані приблизно у 6 тис. будинків, з них у понад 2 тис. тепло відсутнє повністю.

Також у Києві зафіксовані перебої з водопостачанням на лівобережжі та в Печерському районі правого берега. Ремонтні бригади працюють, відновлення подачі води планують протягом дня.

У Чернігові без світла залишилися понад 400 тис. споживачів.

Водночас усі котельні працюють, місто забезпечене теплом, а водопостачання підтримується завдяки альтернативним джерелам живлення.

Крім того, у прифронтових та прикордонних регіонах частина споживачів залишається довгостроково знеструмленою через постійні бойові дії, що ускладнюють відновлення електропостачання.

